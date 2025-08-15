Обновление мирового рекорда: украинский снайпер ликвидировал двух российских оккупантов с расстояния 4000 метров. Видео
Украинский снайпер установил новый мировой рекорд, уничтожив двух российских оккупантов с расстояния 4000 метров под Покровском. Выстрел из винтовки Aligator калибра 14,5 мм был скорректирован искусственным интеллектом и комплексом БПЛА.
Об этом рассказал украинский журналист и военный Юрий Бутусов. Он также опубликовал видео боевой работы сводного подразделения снайперов "Призрак" в зоне ответственности ОТУ "Донецк".
Мировой рекорд обновлен
По словам Бутусова, рекордный выстрел был произведен в четверг, 14 августа. В результате были уничтожены двое военных страны-агрессора.
"Невероятная меткость и обновление мирового рекорда по дальности поражения! Украинский снайпер ликвидировал двух российских военнослужащих с расстояния 4000 метров. Пуля прошла в окно, за которым были оккупанты (левее трубы)", – рассказал он.
Попадание было осуществлено с помощью искусственного интеллекта под корректировкой комплекса БПЛА из винтовки калибра 14,5 мм Aligator.
Обнародованные кадры были сняты в направлении обороны городов Покровск – Мирноград в зоне ответственности ОТГ "Донецк".
Там, в частности, выполняет спецзадание сводное подразделение снайперов "Призрак" в количестве восьми взводов снайперов в частях подразделений Сухопутных войск, рассказал Бутусов.
"Впечатляющая эффективность: за год выполнения боевых задач в обороне данного направления уже уничтожено почти 1000 военнослужащих ВС РФ!" – говорится в заметке.
Журналист напомнил, что предыдущий мировой рекорд также принадлежал украинцу.
В ноябре 2023 года украинский снайпер из подразделения Службы безопасности Украины, 58-летний Вячеслав Ковальский на Херсонщине ликвидировал оккупанта на расстоянии 3800 метров.
Выстрел тогда был осуществлен из мультикалиберной снайперской винтовки украинского производства Horizon's Lord.
Как сообщал OBOZ.UA, в Генштабе ВСУ 15 августа обнародовали статистику потерь России в войне с начала 2025 года. Силы обороны обезвредили более 275 тысяч оккупантов, почти полторы тысячи российских танков и более трех тысяч боевых бронемашин.
