Техника уничтожена дотла: пограничники разбомбили позиции оккупантов на юге. Видео

На южном направлении украинские пограничники продолжают наносить потери войскам страны-агрессора РФ. Бойцы Бердянского отряда ГПСУ уничтожили несколько единиц техники врага.

Об этом сообщили на официальном сайте Государственной пограничной службы Украины. Там рассказали, что аэроразведчики 8-го пограничного отряда во время дневного мониторинга зафиксировали движение вражеского транспортного средства.

Они сразу же снарядили FPV-дроны, которыми пилоты поразили грузовик противника, прекратив его движение.

А уже потом, во время ночного рейда, это авто было уничтожено вместе с еще двумя транспортными средствами оккупантов.

"Государственная пограничная служба Украины эффективно защищает страну и является неотъемлемой составляющей Сил обороны Украины", – отметили в ГПСУ.

Как сообщал OBOZ.UA, на южном направлении украинские пограничники продолжают наносить точные удары по военным и логистическим объектам противника. Благодаря мастерству операторов FPV-дронов были уничтожены моторная лодка и четыре автомобиля врага.

