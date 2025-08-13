Удар по логистике: на южном направлении пограничники уничтожили лодку и автомобили врага. Видео

На южном направлении украинские пограничники продолжают наносить точные удары по военным и логистическим объектам противника. На этот раз благодаря мастерству операторов FPV-дронов было уничтожено моторную лодку и четыре автомобиля врага.

Их оккупанты использовали для транспортировки материально-технических ресурсов и обеспечения тыловых операций захватчиков. Соответствующие кадры показала пресс-служба ГПСУ.

Что известно

Действия наших защитников демонстрируют высокий уровень координации и эффективности поражения целей в режиме реального времени. Использование беспилотных систем позволяет не только наносить потери технике врага, но и разрушать его логистические цепи, ограничивая возможности оккупантов для передвижения и снабжения на фронте.

"На южном направлении пилоты "боевых птиц" Государственной пограничной службы Украины продолжают успешно поражать цели противника. Благодаря точным и слаженным действиям операторов FPV-дронов, на этот раз была поражена моторная лодка, а также четыре вражеские машины, которые оккупанты использовали в логистических целях", - говорится в сообщении.

Пограничники не только охраняют границы, но и активно влияют на оперативную ситуацию, оставаясь неотъемлемой частью Сил обороны Украины и усиливая обороноспособность на южном направлении.

