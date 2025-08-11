'Оккупанты воют от беспомощности': в ГУР показали виртуозную работу по логистике врага на Сумщине. Видео

На Сумщине военная разведка Украины нанесла точечные удары по логистике российских войск. Тем самым лишила врага возможности поставлять боеприпасы, горючее и продовольствие.

Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны. Там также опубликовали видео операции.

Что известно

"Ювелирная работа сводного отряда мастеров беспилотных систем Департамента активных действий ГУР МО Украины на фронте в Сумской области: в фокусе разведчиков – логистика российских оккупантов", – говорится в сообщении.

В сводный отряд мастеров беспилотных систем Департамента активных действий ГУР вошли бойцы подразделения "Кракен", Международного легиона и управления беспилотных систем. Их задача – исключить любое движение оккупантов, отрезать их от поставок боеприпасов, горючего, продовольствия и другого обеспечения.

Разведчики уничтожают любые цели противника как на земле, так и в воздухе, предоставляя при этом постоянную поддержку украинской пехоте на передовых позициях.

В ГУР добавили, что на участке, где работают беспилотные системы разведки, российские военные находятся в состоянии беспомощности, теряя возможность осуществлять логистические операции.

"Каждое движение означает смертный приговор. Вооруженная борьба продолжается!" – подчеркнули украинские защитники.

Что предшествовало

Защитники Украины освободили и полностью зачистили от присутствия российских оккупантов населенный пункт Бессаловка Сумской области. Во время боестолкновений воины ликвидировали 18 захватчиков.

В начале августа командующий Десантно-штурмовых войск ВСУ бригадный генерал Олег Апостол рассказал, что украинским силам удалось частично стабилизировать ситуацию на Сумщине, где россияне продолжают давить. По его словам, кое-где захватчиков отбрасывают из захваченных ими населенных пунктов. Также он пообещал несколько болезненных для войск РФ сюрпризов, которые могут обеспечить им такие потери, которых они до сих пор не имели.

Как сообщал OBOZ.UA, на пограничье Сумщины защитники возводят антидронные тоннели, которые защищают от атак FPV-дронов. Это специально обустроенные конструкции из натянутых сеток, которые помогают безопасно перемещать по дорогам личный состав, военную технику, вооружение, раненых, а также гражданский транспорт в прифронтовых территориях.

