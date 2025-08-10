На Сумщине обустроили десятки километров 'антидронових тоннелей' для защиты военных и гражданских. Фото

На приграничных территориях Сумщины 47 отдельная инженерная бригада Сил поддержки ВС Украины возводит так называемые "антидронные тоннели", которые защищают от атак FPV-дронов. Это специально оборудованные конструкции из натянутых сеток, которые позволяют безопасно перемещать по дорогам личный состав, военную технику, вооружение, раненых, а также гражданский транспорт в прифронтовых районах.

Такие "антидронные тоннели" "создают барьер от дронов-камикадзе", утверждают в Генштабе ВСУ. Военные инженеры построили в приграничье уже десятки километров коридоров, некоторые из которых позволяют движение тралов с техникой.

Самым эффективным материалом для построения таких безопасных коридоров является рыболовная сетка, поскольку она прочная и малозаметная для операторов вражеской техники.

"Объем покрытия зависит от длины и размеров конструкции, поэтому общая площадь может достигать нескольких тысяч квадратных метров. Учитывая стандартные параметры сетки, нужно заготовить немалое количество погонных метров", – рассказал капитан Виталий Кособуцкий, командир указанной бригады инженеров.

Он пояснил, что после возведения такие сооружения требуют регулярного ухода и поддержания в надлежащем состоянии. Поэтому к работам привлекается команда из нескольких человек, в числе которых те, кто ведет наблюдение за воздушным пространством – военные инженеры работают под охраной.

"В современных условиях войны это один из самых эффективных методов обеспечения защищенной логистики. Строительство антидронових туннелей – ключ к безопасности. Учитывая растущую угрозу со стороны дронов, такие сооружения являются критически важным элементом современной оборонной инфраструктуры Украины", – подчеркнули в Генштабе.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 9 августа российские захватчики ударили дроном по гражданскому автобусу в пригороде Херсона. В результате удара погибли два человека, еще по меньшей мере 16 гражданских получили ранения, значительная часть из них – в тяжелом состоянии.

Херсонские власти также пытаются строить указанные "антидронные тоннели", в том числе и на дороге, где произошел упомянутый трагический инцидент с гражданским автобусом. Однако пока на Херсонщине таких защитных сооружений значительно меньше, чем нужно.

Также в этот день захватчики атаковали дроном гражданский автомобиль в Запорожском районе. После удара легковушка вспыхнула. Два человека, находившиеся внутри, погибли на месте.

