На Запорожье дрон попал в автомобиль: погибли два человека

Россияне атаковали fpv-дроном гражданскую легковушку в Запорожском районе. После удара автомобиль загорелся.

Два человека, находившиеся в салоне, погибли. Об очередном военном преступлении оккупантов рассказал глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

Что известно

Федоров рассказал, что в результате атаки российских преступников в Запорожском районе погибли еще два человека.

"Российский fpv-дрон попал в автомобиль, который ехал по территории Беленьковской громады. Машина загорелась. Два человека, которые были внутри, погибли", – отметил чиновник.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, утром 9 августа армия России атаковала Днепр двумя ракетами. В результате атаки разбиты авто и здания, есть раненые.

А накануне оккупанты атаковали Киевскую область дронами. В Бучанском районе ранения получили три женщины, повреждены семь жилых домов и детсад.

