Армия России атаковала Днепр двумя ракетами: разбитые авто и здания, есть раненые. Фото

Страна-агрессор Россия утром в субботу, 9 августа, нанесла ракетный удар по Днепру, в результате которого пострадали три человека. В городе есть разрушения предприятия, повреждены автомобили.

Кроме этого, враг обстрелял и Никопольщину. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

Удар по Днепру

"Утром враг атаковал Днепр ракетами. Пострадали три человека – 41-летняя женщина и мужчины 21 и 29 лет. Их доставили в больницу в состоянии средней тяжести", – написал чиновник.

Он добавил, что из-за вражеского удара зафиксированы разрушения на территории одного из предприятий города. Также разбиты автомобили и здание, которое не эксплуатировалось. На месте удара возник пожар, который спасатели потушили.

В ГСЧС отметили, что оперативно ликвидировали возгорание в здании, которое не эксплуатировалось. А жизни травмированных граждан 1984, 1995 и 2004 г. р. ничего не угрожает.

Атаки на Никопольщину

В течение суток оккупанты применяли артиллерию и БПЛА для обстрелов Никополя, Мировской, Марганецкой, и Покровской (городской и сельской) громад.

В Никополе россияне убили 56-летнюю женщину. Спасатели достали ее тело из-под руин дома, который разбила вражеская артиллерия. Ранения получил 62-летний мужчина – его госпитализировали в тяжелом состоянии.

В результате обстрела частично разрушен частный дом, еще шесть – повреждены. Разбиты две хозяйственные постройки и линия электропередач.

"Продолжались удары и по Синельниковщине. Там страдала Межевская громада. По ней противник попал беспилотниками. Загорелись частный и многоквартирный дома. Огонь укротили", – отметил Лысак.

Что предшествовало

В ночь на 7 августа Россия массированно атаковала Днепр дронами-камикадзе типа "Шахед". По данным мониторинговых каналов, их было около 25. В разных частях города вспыхнули пожары, повреждены дома и авто.

Очевидица дроновой атаки РФ на Днепр рассказала, что взрывов в городе было очень много, после обстрела везде разбросано стекло.

Также в те сутки около 10 российских БПЛА атаковали Кривой Рог: в городе повреждено 13 многоэтажек и учебное заведение. В Криворожском районе горело неэксплуатируемое здание, а в Павлограде – дачный дом и авто.

Громады же Никопольщины российские оккупанты обстреливают из артиллерии и беспилотниками ежедневно.

Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники СБУ задержали 29-летнюю наркозависимую из Винницы – агента РФ, которая готовила теракт в центре Днепра. Взрыв должен был произойти возле здания одного из правоохранительных органов в центре города.

