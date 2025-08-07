РФ ударила 'Шахедами' по Днепру и области: прозвучала серия взрывов, вспыхнули пожары

В ночь на четверг, 7 августа, страна-агрессор Россия массированно атаковала Днепр дронами-камикадзе типа "Шахед". В разных частях города слышали взрывы, вспыхнули пожары. Также враг нанес удары по другим населенным пунктам Днепропетровщины.

Атаку на Днепр подтвердили в Днепропетровской областной военной администрации. "Днепр. Громко. Находиться в укрытиях", – написал глава ОВА Сергей Лысак.

"Россия в очередной раз показывает нам, как сильно она "хочет мира". Будьте в безопасных местах. Паркинг, укрытие, правило двух стен", – призывал глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

В одном из районов Днепра возник пожар после дроновой атаки РФ, пишет "Суспільне Дніпро". В домах вблизи места попадания выбиты окна.

По данным мониторинговых каналов, Днепр атаковали более 25 БПЛА противника.

Атака на Днепропетровщину

Кроме Днепра, громко ночью было в Кривом Роге. Этот город тоже был под атакой "Шахедов", прозвучала серия взрывов.

"Продолжается шахедная атака на город. Серия взрывов. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет. Берегите себя и своих близких", – написал глава Совета обороны города Александр Вилкул.

Атаку подтвердил также председатель Криворожской РВА Евгений Ситниченко. "Громко в Кривом Роге. До отбоя находитесь в укрытиях", – призвал он.

Согласно сообщениям мониторинговых каналов, Кривой Рог был под ударом около 10 дронов.

Как сообщал OBOZ.UA, 6 августа враг коварно ударил по Никополю на Днепропетровщине. Известно о трех погибших, двух мужчинах и одной женщине. Среди них – спасатель.

Впоследствии стало известно, что спасатели оказывали помощь раненым гражданским жителям после обстрела города российскими захватчиками. В это время оккупанты подло обстреляли служебный автомобиль Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Из-за этого уроженец Марганца, старший лейтенант службы гражданской защиты Даниил Хижняк получил ранения, несовместимые с жизнью.

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