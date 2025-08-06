Страна-террорист продолжает атаковать гражданские города и убивать мирных жителей. В среду, 6 августа, враг коварно ударил по Никополю на Днепропетровщине.

Во время атаки уже известно о трех погибших, двух мужчинах и одной женщине. Среди них – спасатель. Об этом сообщили в ГСЧС. Кроме того, ранения получили еще четыре человека – 3 работника ГСЧС и гражданский мужчина.

"Россияне цинично убивают тех, кто ежедневно спасает жизни! Сегодня вечером в Никополе из-за артобстрела погибли три человека, среди которых - спасатель. Ранения получили еще четверо человек, из них 3 работника ГСЧС", – говорится в сообщении.

Уточняется, что спасатели попали под обстрел из ствольной артиллерии во время обследования территории после предыдущего вражеского обстрела - произошло прямое попадание в служебный автомобиль ГСЧС.

"В результате удара погиб 23-летний спасатель Даниил Хижняк, а также двое гражданских лиц", – резюмировали в ГСЧС.

Напомним, что ночью 6 августа российская террористическая армия массированно атаковала Измаильский район Одесской области дронами-камикадзе. В результате обстрела было зафиксировано повреждение газовой инфраструктуры.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-агрессор Россия продолжает применять новые методы террора мирного населения Украины. Теперь оккупанты начали запускать дроны-камикадзе типа Shahed с противотанковыми минами. Опасные находки на вражеских БПЛА были замечены уже в нескольких регионах.

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