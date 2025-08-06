Оккупанты атаковали дронами Одесщину, есть повреждения газовой инфраструктуры: говорят, что пожар был виден из Румынии. Фото и видео

Ночью 6 августа российская террористическая армия массированно атаковала Измаильский район Одесской области дронами-камикадзе. Вследствие обстрела зафиксированы повреждения газовой инфраструктуры.

После ликвидации пожара на месте обстрела проводятся работы по выпуску газа из системы. Об этом в Telegram сообщил начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Последствия российского теракта

По информации областной администрации, ночью в регионе активно работали силы противовоздушной обороны, однако повреждения газовой инфраструктуры избежать не удалось. На месте вспыхнул пожар, который в 07:25 ликвидировали спасатели.

Также в ОВА проинформировали, что в настоящее время проводятся работы по выпуску газа из системы. При этом производственное оборудование было уничтожено огнем.

Вследствие повреждения магистрального газопровода временно отключены 2,5 тысячи абонентов. Работы по ликвидации последствий продолжаются, на месте работают все уполномоченные службы. В свою очередь правоохранители фиксируют следы очередного преступления россиян против мирного населения.

Румынские F-16 взлетали посмотреть на атаку

В Министерстве национальной обороны Румынии подтвердили, что в ночь на 6 августа российские войска совершили массированную атаку с использованием беспилотников на гражданскую инфраструктуру в районе Измаила. Румынские радиолокационные системы обнаружили воздушные цели в воздушном пространстве Украины, недалеко от государственной границы и спустя некоторое время было выпущено предупреждение системой RO-Alert.

Два румынских истребителя F-16 вылетали для мониторинга национального воздушного пространства, не зафиксировав никаких несанкционированных вторжений. Также в ведомстве пообещали провести проверки в этом районе, а союзники по НАТО "будут информироваться в режиме реального времени".

"Министерство национальной обороны решительно осуждает эти агрессивные и необоснованные действия Российской Федерации, которые грубо нарушают международное право и ставят под угрозу региональную безопасность", – заявили в Румынии.

Зарево на десятки километров

Взрывы в Одесской области были настолько интенсивными, что их было видно из румынских городов, таких как Брэила и Галац. Граждане Румынии опубликовали в сети фото сильного пожара на другом берегу реки Дунай.

По предврарительнім данным, огромное пламя после атаки на Одесскую область жители Румынии видели на расстоянии около 25 километров. Очевидцы заявили, что очередная российская атака "подчеркнула возросшую напряженность на границе".

Что предшествовало

Во время российских атак в Одесской области, особенно в приграничных районах, страны НАТО систематически задействуют боевую авиацию для мониторинга воздущной обстановки. При чем в нескольких случаях реакцией Бухареста послужило нарушение румынского воздушного пространства российским дроном.

Напомним, на территорию Литвы 28 июля залетел беспилотный летательный аппарат, начиненный взрывчаткой. Его обнаружили на Гайжюнском полигоне и обезвредили военные специалисты, а части аппарата передали на экспертизу. В Литве продолжается расследование из-за этого инцидента.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-агрессор Россия продолжает применять новые методы террора мирного населения Украины. Теперь оккупанты начали запускать дроны-камикадзе типа Shahed с противотанковыми минами. Опасные находки на вражеских БПЛА были замечены уже в нескольких регионах.

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