Россия начала запускать 'Шахеды', несущие кассеты с противотанковыми минами: военный указал на опасность. Фото

Страна-агрессор Россия продолжает применять новые методы террора мирного населения Украины. Теперь оккупанты начали запускать дроны-камикадзе типа Shahed с противотанковыми минами.

Опасные находки на вражеских БПЛА были замечены уже в нескольких регионах. Об этом в Telegram сообщает эксперт в области военных радиотехнологий Сергей Бескрестнов.

Новый метод террора

По словам специалиста, после очередной массированной атаки БПЛА сразу в нескольких регионах Украины были зафиксированы "Шахеды" с противотанковыми минами. Эксперт отмечает, что речь идет о минах ПТМ-3.

Также Бескрестнов уточнил, что на противотанковые мины были прикреплены под крыльями дрона-камикадзе. Таким образом, один БПЛА мог переносить как минимум две мины.

По словам Бескрестнова, пока что замысел противника не ясен. В то же время он не исключает, что таким образом россияне могут устраивать теракты на дорогах общего пользования или же пытаться атаковать сельское хозяйство Украины.

Особенности мины ПТМ-3

Взрыватель мины неконтактный и срабатывает при приближении к ней крупного металлического объекта (танка, бронетранспортёра или другого транспорта), реагируя на изменение магнитного поля. Это делает её чрезвычайно опасной для техники.

После установки и перехода в боевое положение мину невозможно обезвредить или извлечь, так как любое её перемещение или наклон приводит к срабатыванию дополнительного датчика, что ведёт к подрыву.

Противотанковая мина ПТМ-3 может быть оснащена механизмом самоликвидации, который взрывается через определённое время (обычно от 8 до 24 часов). Это сделано для того, чтобы мины не оставались на местности надолго, создавая угрозу и после завершения боевых действий. Однако тактика российской армии свидетельствует о том, что механизм самоликвидации в таких минах, вероятно, отсутствует.

Корпус мины ПТМ-3 имеет форму четырёхгранной призмы с кумулятивными выемками, расположенными по четырём боковым и одной торцевой граням. Это ключевая особенность ПТМ-3, так как благодаря такой конструкции, независимо от того, какой стороной мина упадёт на землю, одна из кумулятивных выемок будет направлена вверх, что обеспечивает поражение объектов и людей.

Что предшествовало

Страна-террорист РФ не только существенно нарастила производство дронов-камикадзе, но и постоянно занимается модернизацией БПЛА. В частности, противник начал ставить в дроны зажигательные боевые части. Таким образом при детонации, помимо взрывной волны и осколков, образуется сильное термическое воздействие, что приводит к возгораниям.

Также враг начал периодически применять реактивные БПЛА. Их ключевое отличие и главная опасность заключаются в использовании турбореактивного двигателя вместо поршневого, как у предыдущих моделей. Если Shahed-136 летает со скоростью около 180-200 км/ч, то Shahed-238 может развивать скорость до 600 км/ч, а при пикировании на цель – свыше 700 км/ч. Это делает его значительно более трудным для перехвата.

Ранее сообщалось, что регулярное применение реактивных БПЛА является ответом противника на успешное применение Украиной дронов-перехватчиков.

Напомним, российские пропагандисты показали видео с завода в Алабуге, где производят дроны-камикадзе для террора украинских городов. Россияне продемонстрировали процесс сборки и в целом план завода.

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