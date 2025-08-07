'Взрывов было много, стекло везде': появилось новое видео последствий атаки РФ на Днепр и рассказ очевидицы

В Днепре, на который российские войска ночью направили десятки дронов-камикадзе, взрывы начались около 01:00 в среду, 7 августа. Произошли разрушения и пожары, пострадало четверо гражданских.

О пережитом очевидица вражеской атаки рассказала "Радио Свобода". "Ну взрывы слышали сильнейшие. И много... Стекло кругом, убирают... Вон там мешки со стеклом стоят", – поделилась жительница города.

Оккупанты массированно атаковали Днепр

По информации главы ОВА Сергея Лысака, противовоздушная оборона ликвидировала над областью 33 вражеских БПЛА, но были и попадания.

В результате обстрела загорелось несколько пожаров, горели, в частности, админздание и авто (уничтожены 12 машин, еще 17 повреждены). Есть разрушения территории транспортного предприятия. Повреждены также восемь жилых домов, один частный дом уничтожен.

Председатель правления "Укрзалізниці" Александр Петровский сообщил, что в Днепре повреждена железнодорожная инфраструктура. Дежурные сотрудники целы, потому что заблаговременно перешли в укрытие. Движение поездов продолжается.

Также пожары и разрушения зафиксированы в Павлограде, Кривом Роге, в Криворожском, Синельниковском и Никопольском районах.

Статистика очередного российского обстрела Украины

Всего в ночь на 7 августа государство-агрессор атаковало территорию Украины 112 ударными беспилотниками типа "Шахед" и дронами-имитаторами различных типов с двух направлений в РФ и мыса Чауда и из Гвардейского в оккупированном Крыму.

По состоянию на 09:00 противовоздушной обороной было сбито или подавлено 89 БПЛА на севере, востоке и в центре страны. Воздушные силы ВСУ заявили, что попадания 23 беспилотников зафиксированы на 11 локациях, а падение сбитых (обломки) – на трех локациях.

Как ранее писал OBOZ.UA, после того, как Дональд Трамп второй раз официально занял пост президента Соединенных Штатов Америки, Россия начала гораздо активнее обстреливать Украину. Страна-агрессор более чем вдвое увеличила количество беспилотников и ракет, выпущенных в сторону нашей территории.

