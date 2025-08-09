В пригороде Херсона российские оккупанты ударили дроном по маршрутке: есть погибшие, много раненых

Утром 9 августа российские захватчики ударили дроном по маршрутке в пригороде Херсона. В результате удара погибли два человека.

Еще по меньшей мере 16 гражданских получили ранения, часть из них – в тяжелом состоянии. Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Что известно

Удар по маршрутному автобусу российские военные преступники нанесли около 08:30: он ехал в пригороде Херсона.

"Предварительно, из-за этого террористического удара погибли двое мужчин. Мои соболезнования родным и близким убитых. Еще десять жителей области ранены, из них двое получили тяжелые травмы. Всех пострадавших госпитализировали, они находятся под наблюдением наших медиков", – заявил Прокудин в 09:50.

Уже в 10:20 Прокудин сообщил о резком увеличении количества пострадавших в результате российского теракта.

"Количество раненых из-за российского дронового удара по автобусу возросло до шестнадцати. Еще шесть человек госпитализировали", – подчеркнул чиновник.

По словам начальника Херсонской городской военной администрации Ярослава Шанько, среди пострадавших по меньшей мере два человека – тяжелые.

В Херсонской областной прокуратуре уточнили, что все пострадавшие находились внутри маршрутного автобуса.

На момент публикации сообщения (09:40) в прокуратуре региона подтверждали двух погибших.

Под процессуальным руководством Херсонской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления, которое привело к гибели людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в этот же день стало известно, что захватчики атаковали дроном гражданский автомобиль в Запорожском районе. После удара легковушка вспыхнула. Два человека, находившиеся внутри, погибли на месте.

