Силы обороны полностью зачистили от оккупантов Безсаловку на Сумщине – Генштаб

Защитники Украины освободили и полностью зачистили от присутствия российских оккупантов населенный пункт Безсалатовка Сумской области. Во время боестолкновений воины ликвидировали 18 захватчиков.

В операции были задействованы несколько подразделений Вооруженных сил. Об этом 10 августа официально сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Детали освобождения Бессаловки

Село Безсаловка расположено в Белопольской городской общине Сумского района – вплотную к границе со страной-агрессором РФ.

Отмечается, что в операции по освобождению села участвовали подразделения 33-го отдельного штурмового полка и 24-го отдельного штурмового батальона ВСУ.

"Во время боевых действий украинские воины ликвидировали 18 российских захватчиков", – сообщили в Генштабе.

Там отметили, что Силы обороны силы Украины продолжают и в дальнейшем уничтожать врага и приближают справедливый мир для нашего государства.

Что предшествовало

В начале августа командующий Десантно-штурмовых войск ВСУ, бригадный генерал Олег Апостол рассказал, что украинским силам удалось частично стабилизировать ситуацию на Сумщине, где россияне продолжают давить. По его словам, иногда захватчиков отбрасывают из захваченных ими населенных пунктов. Также он пообещал несколько болезненных для войск РФ сюрпризов, которые могут им обеспечить такие потери, которых они до сих пор не имели.

В тот период президент Владимир Зеленский посетил боевые бригады ВСУ, которые отбивают ворона на Сумском направлении. В частности, заслушал доклады об освобождении Андреевки и Кондратовки, попытки контратак российской армии и следующие шаги Сил обороны для освобождения территорий.

По оценкам британской разведки, в течение последних двух недель россиянам не удалось достичь никаких заметных успехов в Сумской области. Аналитики подчеркнули, что ВС РФ продолжают нести значительные потери, а украинские контратаки свели на нет планы врага создать "буферную зону" на этом северном направлении.

Как сообщал OBOZ.UA, на пограничье Сумщины защитники возводит антидронные тоннели, которые защищают от атак FPV-дронов. Это специально обустроенные конструкции из натянутых сеток, которые позволяют безопасно перемещать по дорогам личный состав, военную технику, вооружение, раненых, а также гражданский транспорт в прифронтовых территориях.

