Зеленский побывал на Сумском направлении фронта: какие важные вопросы обсудил с командирами. Фото

Президент Владимир Зеленский на Сумщине встретился с украинскими защитниками и заслушал доклады командиров. Он среди прочего обсудил с военными обеспечение, подготовку новобранцев и инструкторов, а также вручил государственные награды за участие в Курской операции.

О поездке в Сумскую область Зеленский сообщил в официальном Telegram-канале. Глава государства также обнародовал фото и видео встречи с украинскими защитниками.

Детали

По словам президента, сейчас он провел встречу с воинами подразделения, которое первым год назад зашло в Курскую область.

"Сумщина. Пункт управления 225-го отдельного штурмового полка. Именно того подразделения, воины которого были первыми, кто зашли на территорию Курщины в прошлом году, и значительно пополнили наш обменный фонд", – говорится в заметке.

Зеленский добавил, что имел разговор с командирами.

В частности, заслушал доклады об освобождении Андреевки и Кондратовки на Сумщине, попытки контратак врага и наши следующие шаги для освобождения украинской земли.

"Предметно пообщались о потребностях, уровне обеспечения в целом, подготовке новобранцев и инструкторов. Командир полка обратился с просьбой масштабировать подразделение до уровня бригады. Обсуждаю этот вопрос с главкомом", – рассказал президент.

Зеленский поблагодарил воинов Сил обороны Украины за службу и "результаты, которые благодаря им принесла Курская операция", а также вручил государственные награды.

"Всегда будем благодарны за вашу службу Украине. И всегда будем чтить память всех, кто отдал свою жизнь за нашу страну", – подытожил украинский лидер.

Кроме того, Зеленский сообщил, что наградил воинов на пункте управления 2-го десантно-штурмового батальона 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады.

"Спасибо за службу, за защиту Украины и наших людей. Спасибо за Курскую операцию и за очень смелые шаги", – написал он.

Президент рассказал, что провел "откровенный и содержательный" разговор с командирами об оперативной обстановке в зоне ответственности подразделения, имеющихся проблемах и путях решения.

Отдельно обсудили опыт применения беспилотных систем и борьбы с операторами вражеских дронов, а также перспективное оружие и обеспечение бригад ресурсами для их собственного производства дронов: взрывчаткой, оптоволокном и другими компонентами.

Внимание было уделено и потребностям бригады в противопехотных минах, пикапах, квадроциклах.

"Уже поручил на Ставке подготовить четкий порядок действий, который позволит бригадам напрямую покупать пикапы по тому же принципу, как это работает с дронами. Реализация этого должна быть оперативной", – заявил Зеленский.

Что предшествовало

В среду, 6 августа, прошел год с начала Курской операции. Президент Владимир Зеленский по случаю знаменательной даты заявил, что эта битва стала действительно особенной. Ведь тогда, когда многие думали, что ситуация безнадежна, ВСУ показали, что будут и в дальнейшем защищать свою независимость.

А главком ВСУ Александр Сырский напомнил, что год назад Украина впервые перенесла полномасштабную войну на территорию РФ. Украинские воины не ждали удара, а сами его нанесли и показали, что Украина способна действовать на опережение и эффективно атаковать.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным военного командования Украины, за прошедший год на Курщине РФ потеряла более 77 тысяч военных убитыми и ранеными. Среди них – около 4 тысяч солдат КНДР, об отправке которых в Россию Москва просила у Пхеньяна.

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