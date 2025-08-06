Потери России за год на Курщине достигли 77 тыс. солдат: как ВСУ зашли в Суджу и сломали планы войск Путина. Фоторепортаж

Ровно год назад, 6 августа, 2024 года Украина ошеломила мир, начав операцию на территории российской Курской области. Впервые в истории безъядерная страна захватила часть территории ядерной державы – и продолжает удерживать там позиции спустя год ожесточенных боев.

За прошедший год враг потерял десятки тысяч своих солдат, вынужден был просить помощи у Северной Кореи, которая направила на территорию РФ свои войска, а репутация "непобедимости" российской армии, которую так старательно годами выстраивал Кремль, разлетелась вдребезги. OBOZ.UA публикует фоторепортаж из Курской области, сделанный во время пребывания под контролем украинских воинов российского города Суджа.

Что известно о ходе и последствиях Курской операции

Перейдя российско-украинскую границу 6 августа прошлого года, украинские воины прорвали российскую оборону, зашли глубоко в тыл противника и сорвали его логистику.

На пике операции, по словам главнокомандующего Вооруженных сил Украины Александра Сырского, украинские силы занимали до 1 300 кв км территории Курщины. В частности, под контроль Сил обороны перешел город Суджа, откуда украинские и западные журналисты сделали немало репортажей.

Интересно, что наибольшие разрушения этот райцентр претерпел не тогда, когда в него заходили украинские "оккупанты", а когда российские "освободители" крыли свой же населенный пункт и своих же соотечественников из всего, что имели – в частности, бомбили КАБами.

Значение и результаты Курской операции сложно переоценить. По подсчетам военного командования Украины, за прошедший год там Россия потеряла более 77 тысяч убитыми и ранеными. Среди этих потерь – и около 4 тысяч северокорейских солдат, о развертывании которых на территории РФ Москва просила у Пхеньяна.

Изрядно опустошила Курская операция и вооруженные арсеналы РФ. Всего за год на Курщине было уничтожено или повреждено 7236 единиц российского вооружения и военной техники, в том числе 211 танков, 1083 ББМ, 907 артсистем, 1 самолет, 3 вертолета, 15 средств ПВО, 2795 единиц автотранспорта.

Защитники за год пленили там 1018 российских солдат, что позволило вернуть домой сотни украинских героев, многие из которых находились в российском плену еще с 2022 года.

Кроме того, неожиданный для Москвы перенос войны уже на российскую территорию заставил россиян оттягивать силы с части направлений фронта в Украине, а также сорвал планы агрессора по наступлению на Сумы и Харьков – активизироваться в этих украинских регионах россияне смогли только после того, как с помощью КНДР оттеснили украинские войска с большей части подконтрольной им ранее территории.

Однако и сегодня, спустя год после начала Курской операции, под контролем Сил обороны находится часть Глушковского района Курской области.

А значит ставить точку в этой истории еще рано.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Reuters со ссылкой на данные западных разведок сообщило, что КНДР может отправить больше войск в Россию для войны в Украине в июле-августе.

Между тем в Южной Корее заявили, что Пхеньян поставил России около 12 млн снарядов калибра 152 мм.

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