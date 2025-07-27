КНДР может отправить больше войск в Россию для войны в Украине в июле-августе – Reuters

Северная Корея продолжает поставлять России оружие. Кроме того, Пхеньян готовится направить в РФ дополнительные войска, которые будут участвовать в войне против Украины.

Развертывание северокорейских войск может произойти уже до конца лета: на это время Москва планирует усиление своего наступления. Об этом предупреждает разведка Южной Кореи, пишет Reuters.

Что известно

Выводы Национальной разведывательной службы Южной Кореи (NIS) относительно участия КНДР в российской агрессии против Украины на днях озвучил депутат Ли Сон Квен. Он присутствовал на закрытом брифинге южнокорейской разведки.

Сеул убежден, что Пхеньян сейчас готовится к развертыванию в РФ дополнительных войск, которые будут участвовать в войне против Украины.

"Дополнительное развертывание может произойти уже в июле или августе", – подчеркнул Ли.

Он уточнил, что в ходе брифинга представители NIS объяснили, что свои выводы сделали, исходя из процессов, наблюдаемых в северокорейской армии, а также недавнего визита в Пхеньян высокопоставленного представителя российского диктатора Владимира Путина.

Эти намерения могут свидетельствовать также о планах Москвы еще до конца лета усилить свои атаки и перейти в масштабное наступление, считает Ли Сон Квен.

В то же время в южнокорейской разведке заявили, что КНДР продолжает поставлять России артиллерийские боеприпасы и ракеты. За них Москва "рассчитывается" техническими консультациями по запускам спутников и систем наведения ракет.

Reuters напоминает, что после появления в публичном пространстве информации о первом развертывании войск КНДР на территории РФ и их участие в боях на территории Курской области, Пхеньян и Москва признали этот факт после месяцев отрицания.

"Обе страны заявили, что сотрудничество базируется на договоре, подписанном их лидерами в июне прошлого года, который включает пакт о взаимной обороне", – добавляет издание.

Что предшествовало

Ранее в Сеуле неоднократно говорили об усилении сотрудничества Пхеньяна и Москвы. В частности, южнокорейская разведка заявляла, что КНДР поставила России около 12 млн снарядов калибра 152 мм.

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