'Мы не ждали удара – мы сами его нанесли': Сырский в годовщину начала Курской операции озвучил колоссальные потери России

6 августа Украина отмечает годовщину одного из самых знаковых событий в современной истории – начала Курской наступательной операции, которая стала символом смелости, стратегического мышления и решимости украинских Сил обороны. Год назад, 6 августа 2024 года, Вооруженные Силы Украины впервые перенесли войну на территорию страны-агрессора, открыв новый этап противостояния с Россией.

Это был неожиданный и решительный шаг – ответ на подготовку РФ новой наступательной кампании на севере Слобожанщины. Об этом напомнил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

"Шестое августа – выдающаяся дата в военной истории нашего государства. В этот день 2024 года началась Курская наступательная операция Сил обороны Украины, которая впервые перенесла полномасштабную войну на территорию страны-агрессора. Это был решительный и смелый шаг в ответ на подготовку врагом новой наступательной кампании на севере Слобожанщины. Мы не ждали удара – мы сами его нанесли. Делом показали, что Украина способна не только обороняться, но и действовать на опережение и результативно атаковать", - отметил он.

Детали Курской операции

Благодаря тщательному планированию и решительным действиям, украинские подразделения прорвали вражескую оборону, вышли в тыл противника, сорвали его логистику и деморализовали личный состав. В самый активный период операции украинские войска контролировали до 1300 квадратных километров территории Курской области. Россия была вынуждена срочно перебрасывать резервы, что ослабило ее позиции на других направлениях фронта.

"В то время мы не дали врагу реализовать планы наступления и сформировали буферную зону, благодаря чему Сумы и Харьков остаются на свободной украинской земле", - подчеркнул Сырский.

Потери России

В течение года в зоне ответственности украинской группировки "Курск" российская армия понесла колоссальные потери:

более 77 тысяч убитых и раненых (среди них около 4 тысяч — граждане КНДР);

7236 единиц техники уничтожено или повреждено, в частности:

211 танков,

1083 бронированные боевые машины,

907 артсистем,

1 самолет, 3 вертолета,

15 систем ПВО,

2795 единиц автотранспорта.

Кроме того, в плен было взято 1018 российских военнослужащих, что позволило Украине провести масштабные обмены и вернуть домой сотни своих защитников, включая тех, кто находился в плену еще с 2022 года.

Фактически, Россия смогла частично восстановить свои позиции только после привлечения северокорейских подразделений, значительного усиления группировки и активного использования авиабомб на Курщине.

Главнокомандующий подчеркнул, что наступательная операция на Курщине достигла большинства поставленных целей, определенных высшим руководством государства.

"Масштаб потерь врага, эффективность наших асимметричных действий в наступлении, неукоснительное соблюдение международного гуманитарного права на территории РФ были признаны миром и стали источником бесценного опыта как для украинских войск, так и для иностранных союзников. Эта операция – еще одно подтверждение: украинское войско имеет стратегическое мышление, силу и волю", - подчеркнул он.

На сегодня украинские войска сохраняют присутствие в Глушковском районе Курской области, сковывая часть российской наступательной группировки. Силы обороны держат рубежи и продолжают борьбу за Украину.

"От имени командования искренне благодарю всех воинов, которые принимали и принимают участие в осуществлении нашей кампании на Курщине. Ваш профессионализм, ваша храбрость, стойкость и самоотверженность дают силу всей Украине. Склоняю голову, вспоминая собратьев, которые в ходе Курской операции отдали за Украину самое дорогое – свои жизни. Мы продолжаем бороться, держа строй с памятью о тех, кто не вернулся, но остался с нами – в нашем деле, в нашей Победе. На сегодня украинские войска сохраняют присутствие на территории Глушковского района Курской области, сковывая часть российской наступательной группировки. Как и год назад, мы действуем. Бьем врага, держим рубежи, чтобы сохранить Украину и завоевать справедливый мир. Слава украинским воинам! Слава Украине!" - резюмировал Сырский.

Что предшествовало OBOZ.UA:

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский раскрыл причины его решения о наступлении на Курщину год назад. По его словам, ситуация тогда была очень сложной: Россия планировала дальнейшие интенсивные наступления, нарастила войска и производство дронов, поэтому отступающим украинским войскам необходимо было сделать что-то "экстраординарное".

Как сообщал OBOZ.UA, в ISW указали, что воины Сил обороны за последние две недели имели успех на Сумщине. Защитники вернули под свой контроль Андреевку, Кондратьевку и Алексеевку к северу от областного центра.

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