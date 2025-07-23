'Пришлось сделать что-то экстраординарное': Сырский объяснил, почему Украина решилась на Курскую операцию

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский раскрыл причины его решения о наступлении на Курщину год назад. По его словам, ситуация тогда была очень сложной: Россия планировала дальнейшие интенсивные наступления, нарастила войска и производство дронов, поэтому отступающим украинским войскам необходимо было сделать что-то "экстраординарное".

Деталями относительно организации операции Сырский поделился в интервью The Washington Post. Как пишет газета, он был назначен главнокомандующим, когда войска РФ, казалось, были готовы добиться значительного продвижения на востоке страны.

Лето 2024 года было "очень трудным"

К маю 2024 года оккупанты пошли в наступление Харьков, но столкнулись с ожесточенным сопротивлением и в итоге были ограничены лишь небольшой частью приграничной зоны.

Запоздалое решение США впервые разрешить нанесение ударов по приграчной территории РФ с использованием американских ракет ATACMS помогло переломить ситуацию на Харьковском направлении, говорится в материале.

"Мы все приложили немало усилий, включая публичные выступления, чтобы объяснить и доказать необходимость применения этих типов дальнобойного оружия на территории РФ", – сказал Сырский.

Несмотря на изменение политики Вашингтона, прошлое лето "было для нас действительно очень трудным", добавил Сырский.

По его словам, Россия планировала дальнейшие интенсивные наступательные операции, включая атаки на Сумскую область.

Москва увеличила производство БПЛА и предложила новые финансовые стимулы для новобранцев в сухопутные войска, что усугубило проблемы Украины на фронте.

"Нас жестко критиковали, потому что мы оборонялись и отступали. Мне пришлось сделать что-то, скажем так, экстраординарное", – рассказал главком.

ВСУ ошеломили Москву и Запад

С помощью небольшой группы командиров Сырский разработал план отвлечения войск России посредством вторжения в западную часть Курщины.

ВСУ впервые заставили россиян обороняться на территории собственной страны.

Это была опасная авантюра, но защитники Украины в итоге захватили около 500 квадратных миль российской территории, ошеломив Москву и Запад, пишет The Washington Post.

Операция в Курской области резко подняла боевой дух украинских воинов и мирных жителей, отчаянно ожидавших новостей о продвижении по фронту.

В то же время критики утверждали, что план также оставил некоторые участки линии фронта уязвимыми для врага и в итоге привел к увеличению территориальных потерь.

Почти год спустя интенсивное контрнаступление РФ при участии войск Северной Кореи оттеснило ВСУ из большинства районов Курщины и оказывает мощное давление на восточную часть Донецкой области. Оккупанты также впервые пытаются прорваться на Днепропетровщину.

Газета указыват, что Курская операция, "безусловно, станет определяющим поворотным моментом в наследии Сырского".

Главком ВСУ заявил, что это был важнейший план, который сорвал планы РФ по захвату новых территорий и ослабил давление на некоторые участки восточного фронта.

За последний год примерно треть российских КАБов была применена в Курской области, а не в Украине.

Российские дроны на оптоволокне, которые невозможно подавить, впервые появились на поле боя на Курщине, сказал Сырский, а не на востоке Украины.

По его словам, то же самое произошло и с войсками КНДР, численность которых в регионе сейчас может составлять около 20 тысяч человек, хотя они до сих пор не выполняли боевых задач в Украине.

Россия наращивает войска

По словам Сырского, в результате оккупации Курщины потери РФ составили не менее 80 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными. Он отказался раскрыть количество потерь Украины, но отметил, что они значительно меньше, чем у России.

Оборона Покровска, который, казалось, должен был пасть в августе 2024 года, почти год спустя, хоть и с трудом, остается под контролем Украины, что стало возможным во многом благодаря решимости украинских войск и созданию заграждений, таких как минные поля, из-за которых потери российской техники на этом участке фронта составили 30%.

"Эйфория от Курской операции давно угасла на передовой, на фоне непрекращающихся российских атак. Украине сложно конкурировать с гораздо более многочисленной российской армией и огромными финансовыми поощрениями, которые она выделяет новобранцам", – говорится в статье.

По словам Сырского, отправка большего количества войск на места остается серьезной проблемой, и он признал, что "все, что связано с мобилизацией, – это очень конфиденциальная информация".

Россия активно противодействует этим мобилизационным усилиям, используя как пропаганду, так и бомбардировки пунктов вербовки.

На днях, 26 июля, Сырскому исполнится 60 лет – он достигнет пенсионного возраста, установленного для украинских военных, но он отшутился от любых намеков на возможный уход в отставку.

Он сказал, что все еще может отжаться 100 раз без перерыва, и это несмотря на сообщения его помощников о том, что он редко спит, если вообще спит.

По его словам, его мотивирует "понимание моей личной роли в деле защиты нашего населения, наших граждан. И я понимаю, что должен делать больше и лучше".

Как сообщал OBOZ.UA, в ISW указали, что воины Сил обороны за последние две недели имели успех на Сумщине. Защитники вернули под свой контроль Андреевку, Кондратьевку и Алексеевку к северу от областного центра.

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