Ликвидирован комбриг: ВСУ в Донецкой области атаковали пункт управления 85-й отдельной мотострелковой бригады армии РФ

Украинские защитники продолжают уничтожать командные пункты российских оккупационных войск. На этот раз бойцы ВСУ нанесли точный удар по командному пункту 85-й отдельной мотострелковой бригады врага в Донецкой области.

Об этом в понедельник, 11 августа, сообщили в Генеральном штабе ВСУ. Отмечается, что в результате были ликвидированы командир бригады и несколько офицеров оперативного состава.

"Силы обороны Украины продолжают уничтожать командные пункты оккупационных российских войск. Очередной целью стал пункт управления 85-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ на временно оккупированной территории Донецкой области", – говорится в сообщении.

Атаку важной военной цели наши защитники осуществили "высокоточным средством поражения".

По предварительным данным, в результате удара "на концерт Кобзона" были отправлены командир бригады с позывным "Днепр" и пять офицеров оперативного состава 85-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ.

В Генштабе добавили, что более подробная информация о последствиях поражения уточняется.

Стоит отметить, что по информации из открытых источников, 85-я отдельная мотострелковая бригада России ведет боевые действия в районе Соледара.

Напомним, накануне, 10 августа Воздушные силы ВСУ поразили командный пункт одного из российских батальонов в районе Олешков на оккупированной части Херсонщины. Ударом было уничтожено не менее 25 оккупантов, еще 11 получили ранения. Среди ликвидированных – командир, начальник штаба, начальник инженерной службы и командир одного из взводов батальона.

Как сообщал OBOZ.UA, за прошедшие сутки украинские защитники отминусовали 1000 оккупантов. Также уничтожили 372 единицы российской военной техники и вооружения. По данным Генштаба, с начала полномасштабной войны общие потери личного состава оккупационной армии РФ достигли уже 1 064 240 военнослужащих.

