Воздушные силы поразили командный пункт оккупантов в районе Олешек: среди ликвидированных – топ-военные

Воздушные силы Вооруженных сил Украины 10 августа поразили командный пункт одного из российских батальонов в районе Олешек на оккупированной части Херсонщины. Уничтожено не менее 25 оккупантов, еще 11 получили ранения.

Среди ликвидированных – представители командования этого оккупационного подразделения. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Что известно

Поражение важной военной цели было осуществлено высокоточным бомбовым ударом.

"Высокоточным бомбовым ударом Воздушных сил Украины успешно поражен командный пункт батальона оккупантов в районе Олешек. По предварительной информации, уничтожено около 25 оккупантов, по меньшей мере 11 получили ранения", – говорится в сообщении.

В Генштабе также поделились данными разведки, согласно которым среди ликвидированных – командир, начальник штаба, начальник инженерной службы и командир одного из взводов батальона.

"Оккупанты никогда не будут иметь покоя на нашей земле! Борьба продолжается!" – подчеркнули в Генштабе.

