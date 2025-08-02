Подтверждено попадание: в Генштабе раскрыли данные о результатах атаки на нефтеперерабатывающие заводы и другие стратегические объекты в России. Фото и видео

В ночь на 2 августа Силы обороны нанесли успешные удары по ряду важных объектов на территории РФ. Атакованные цели были задействованы в обеспечении вооруженной агрессии против Украины.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ. Удары стали последствиями обстрелов по украинским городам.

"В ночь на 2 августа Силы обороны Украины нанесли успешные удары по верифицированным целям РФ, которые задействованы в обеспечении вооруженной агрессии против нашего государства. Атака стала ответом на недавние террористические обстрелы Россией украинских городов, убийство и ранение гражданских жителей", – говорится в сообщении.

Подтверждено поражение объектов нефтеперерабатывающей отрасли на территории государства-агрессора – в частности, Рязанского и Новокуйбышевского нефтеперерабатывающих заводов. Кроме того, украинские БПЛА успешно поразили базу хранения горюче-смазочных материалов "Анна нефтепродукт" в Воронежской области.

Также нанесен удар по предприятию АО "Пензское производственное объединение "Электроприбор", которое занимается изготовлением защищенных телекоммуникационных систем, криптографических средств связи и печатных плат для военной техники.

"Зафиксированы многочисленные взрывы и пожары на территории этих объектов. Более подробная информация о последствиях атак уточняется. Боевую работу проделали подразделения Сил беспилотных систем, Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины и СБУ, во взаимодействии с Главным управлением разведки Министерства обороны Украины", – говорится в сообщении.

В Генштабе подчеркнули, что атака объектов, обеспечивающая оккупантов, будет продолжаться до прекращения агрессивных действий со стороны России.

"Силы обороны принимают все законные меры, чтобы остановить геноцид нашего народа, который сегодня сознательно осуществляет московский режим. Продолжение следует... Слава Украине", – написано в сообщении.

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