Защитники отминусовали 1000 оккупантов и семь ББМ российской армии за сутки – Генштаб

Силы обороны Украины во время боев на фронте за прошедшие сутки ликвидировали и ранили около 1000 захватчиков из РФ. Также обезвредили 372 единицы российской военной техники и вооружения.

За годы полномасштабной войны общие потери (санитарные и безвозвратные) личного состава оккупационной армии достигли уже 1 064 240 военнослужащих. Обновленные данные 11 августа обнародовал Генеральный штаб ВСУ.

Потери врага за сутки и в целом

Накануне защитники отминусовали на передовой 191 российский беспилотник оперативно-тактического уровня (всего 50 646).

Воины уничтожили еще 37 артиллерийских систем (всех 31 380), семь боевых бронированных машин (23 114), четыре танка (11 093), две РСЗО (1462) ВС РФ. Кроме этого, сожгли 131 единицу вражеской автомобильной техники и автоцистерн (58 113).

С начала этой войны ВСУ также уничтожили 3936 единиц специальной техники, 3556 крылатых ракет, 1204 средства ПВО, 421 самолет, 340 вертолетов, 28 кораблей/катеров и подводную лодку российской армии.

Что предшествовало

В течение суток 9 августа Силы обороны ликвидировали и ранили в боях около 950 военнослужащих оккупационной армии России. Также уничтожили на фронте 346 единиц ее военной техники и вооружения, большинство из которого – это дроны.

Бойцы батальона беспилотных авиационных систем Pentagon 225-го отдельного штурмового полка уничтожили редкий 140-мм миномет производства КНДР. Техника, которую российские оккупанты получили от Северной Кореи, была поражена на Сумщине.

Воздушные силы ВСУ 10 августа поразили командный пункт одного из российских батальонов в районе Олешек на оккупированной части Херсонщины. Ударом было уничтожено не менее 25 оккупантов, еще 11 получили ранения.

Как сообщал OBOZ.UA, в России установили имена 122 883 военных, погибших во время полномасштабного вторжения путинской армии в Украину. Из них 53% – это "добровольцы", мобилизованные и осужденные, которых отправили в мясные штурмы из исправительных колоний.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!