Можно смотреть вечно: Мадьяр показал кадры поражения Рязанского НПЗ и Алчевского меткомбината

В субботу, 6 декабря, появилось видео очередной атаки украинских беспилотников на объекты оккупантов. В частности, удары по Рязанскому нефтеперерабатывающему заводу и Алчевскому меткомбинату, который находится на оккупированной Луганщине.

Кадры поражений обнародовал командир Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины Роберт Бровди "Мадьяр" в своем Telegram-канале. Стоит отметить, что с начала 2025 года это была как минимум восьмая атака на Рязанский НПЗ. Предприятие было трижды атаковано в начале года, а затем повторно в мае. После этого серия атак продолжилась с сентября до сегодняшнего дня.

"Глубокое проникновение в исполнении Птиц СБС не имеет двойного значения, когда речь идет о червях болота. Глубокое проникновение – оно такое, призвано вызвать фрустрацию и ощущение беззащитности", – говорится в подписи к видео.

Мадьяр рассказал о том, что:

– Рязанский НПЗ (РФ) – ту наливайку в очередной раз прикурили Птицы 1 отдельного Центра СБС, 9-го батальона "Кайрос" 414 отдельной бригады Птицы Мадьяра и коллег из ГУР.

– Алчевский металлургический комбинат, ТОТ – и короста изготавливает корпуса снарядов для оккупационной армии. Подзевали Птицы 1 ОЦ СБС (трансформированный 14 полк).

Что известно о Рязанском НПЗ

Рязанский нефтеперерабатывающий завод является одним из ключевых объектов нефтеперерабатывающей отрасли России. Заявленная максимальная проектная мощность переработки нефти составляет около 17-18 млн тонн в год. Фактический объем переработки в 2024 году составил около 13,1 млн тонн сырой нефти (примерно 4,9% от общего объема переработки в России).

Предприятие производит широкий спектр нефтепродуктов, включая автомобильные бензины (А-92/95/98/100), дизельное топливо, реактивное топливо (авиационный керосин ТС-1), мазут, сжиженные газы и другие продукты.

Рязанский НПЗ является одним из крупнейших производителей топлива в России и важным элементом в логистической цепочке поставок нефтепродуктов. Влияние Рязанского НПЗ на российский военно-промышленный комплекс и армию обусловлено, прежде всего, производством авиационного керосина и дизельного топлива. Завод производит в среднем около 840 тыс. тонн авиационного керосина ТС-1 в год, что составляет значительную долю (около 8,4%) от общего объема его производства в России.

Поражение или остановка работы такого крупного предприятия, задействованного в обеспечении войск, значительно ограничивает возможности российской армии в ведении боевых действий, затрудняя логистическое обеспечение и создавая дефицит топлива на внутреннем рынке.

Что предшествовало

В ночь на 20 ноября дроны-камикадзе нанесли новые удары по нефтеперерабатывающему заводу в Рязани. В результате атаки на территории предприятия прогремела серия взрывов. После налета БПЛА на НПЗ произошел пожар.

Напомним, Рязанский НПЗ, принадлежащий компании "Роснефть", также остановил переработку нефти после атаки украинских беспилотников ночью 15 ноября. Предприятие прекратило работу сразу после пожара, который возник на одном из производственных объектов.

Как писал OBOZ.UA, по данным Reuters, Саратовский НПЗ прекратил работу после атак украинских дронов. В результате атаки 11 ноября он приостановил первичную переработку нефти. Работа может остаться парализованной до конца месяца.