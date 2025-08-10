Защитники обезвредили еще 950 захватчиков и 70 систем артиллерии ВС РФ

Силы обороны Украины за прошедшие сутки ликвидировали и ранили в боях около 950 военнослужащих оккупационной армии России. Также уничтожили на фронте 346 единиц ее военной техники и вооружения, большинство из которого – это дроны.

Общие потери живой силы (санитарные и безвозвратные), которые страна-агрессор понесла на украинской земле с начала полномасштабной войны, достигают 1 063 240 захватчиков. Данные по состоянию на 10 августа сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Что уничтожили защитники

Во время вражеской воздушной атаки украинский противовоздушная оборона сбила одну крылатую ракету (всех 3556).

Накануне на фронте воины приземлили 140 российских беспилотников оперативно-тактического уровня (всего 50 455).

Кроме того, бойцы обезвредили 70 артиллерийских систем (31 343), четыре боевые бронированные машины (23 107), четыре РСЗО (1460) и один танк (11 089), сожгли 126 единиц вражеской автомобильной техники и автоцистерн (57 982) армии РФ.

А всего за время полномасштабной войны Силы обороны также уничтожили 3936 единиц спецтехники, 1204 средства ПВО, 421 самолет, 340 вертолетов, 28 кораблей/катеров и одну подводную лодку ВС РФ.

Что предшествовало

За сутки 8 августа ВСУ ранили и ликвидировали 940 оккупантов, а также уничтожили 320 единиц военной техники и вооружения российских войск. Во время воздушной атаки на Украину защитники неба сбили крылатую ракету "Искандер-К" и 16 дронов разных типов.

На BBC появилась публикация о потерях армии РФ в полномасштабной войне против Украины, которая длится три с половиной года. Так, расследователи установили имена 122 883 ликвидированных солдат и офицеров ВС РФ, из которых 53% – это "добровольцы", мобилизованные и осужденные россияне. В то же время они считают, что общая цифра погибших со стороны российских сил может достигать более 296,5 тыс. военнослужащих.

Как сообщал OBOZ.UA, командир 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады Игорь Бурдейный рассказал о наступлении войск РФ на Запорожском направлении. Он отметил, что в штурмах элитные российские десантники гибнут так же, как и простые пехотинцы.

