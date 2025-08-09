Силы обороны уничтожили за ночь 16 дронов и "Искандер-К": из-за атаки РФ есть попадания БПЛА в прифронтовых районах

Силы обороны Украины в ночь на 9 августа отбили атаку России, которая применила для ударов по нашим городам 49 средств нападения – дроны-камикадзе и ракеты. Защитники неба обезвредили 16 БПЛА и ракету "Искандер-К".

Российская атака, которая продолжалась с 22:30 минувших суток, привела и к попаданиям. Детали рассказали в Воздушных силах ВСУ.

Куда целился агрессор

Отмечается, что россияне атаковали 47 беспилотниками (ударными типа Shahed и различными имитационными) с направлений: Курск, Миллерово, Шаталово (РФ). Кроме этого, запустили две крылатых ракеты "Искандер-К" с временно оккупированной территории Запорожской области.

"Ударными БПЛА атакованы прифронтовые территории Черниговской, Сумской, Харьковской и Донецкой областей, ракетами – город Днепр", – подчеркнули в ВС.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00 субботы, противовоздушной обороной сбиты/подавлены ракета "Искандер-К" и 16 беспилотников различных типов на севере и востоке страны.

В то же время зафиксированы попадания 31 вражеского дрона на 15 локациях.

Последствия атаки

Утром 9 августа Россия нанесла ракетный удар по Днепру, в результате которого пострадали три человека. В городе есть разрушения на территории предприятия, повреждены автомобили. Пожар, возникший в неэксплуатируемом здании, спасатели оперативно потушили.

Что предшествовало

В ночь на 8 августа Россия атаковала Украину 108 беспилотниками, из которых четыре – скоростные (реактивные) БПЛА. Защитники неба сбили и подавили 82 дрона (в том числе три реактивных) на севере, юге, востоке и в центре страны. В то же время произошли попадания 26 беспилотников в 10 локациях, а также падение сбитых (обломки) – на восьми локациях.

Как сообщал OBOZ.UA, в ряде европейских столиц – Париже, Милане, Варшаве, Мадриде, Роттердаме и других – состоялись масштабные акции с участием украинской общины. Главным месседжем протестов стало обращение к мировому сообществу с требованием усилить поддержку Украины, в частности закрыть небо над страной.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!