Враг совершил массированную атаку БПЛА на Харьковщину: среди раненых – ребенок. Фото

Ночью 9 августа страна-агрессор Россия осуществила массированную атаку дронами по прифронтовым районам Харьковской области. В результате обстрела произошли многочисленные пожары, пострадали шестеро мирных жителей.

В частности, среди раненых есть ребенок. Об этом сообщили в ГСЧС, публикуя фото с последствиями военного преступления РФ.

Детали вражеской атаки

Ранее в Воздушных силах ВСУ отметили, что во время ночной атаки российские ударные БЛПА атаковали прифронтовые территории Харьковской, а также Черниговской, Сумской и Донецкой областей. Защитники неба сбили 16 из 47 вражеских беспилотников, в то же время произошло попадание 31 дрона в 15 локациях.

По данным ГСЧС, на Харьковщине атакованы четыре района. В частности, в Богодуховском районе вспыхнул пожар в админздании больницы Золочева – без пострадавших.

В Клугино-Башкировке (Чугуевский район) вспыхнули пожары в квартирах на первом и четвертом этажах жилого дома. Пострадали шесть человек, среди них – ребенок 2010 года рождения.

В Балаклее (Изюмский район) в результате атаки дронов горели админздание и частный дом, а в Калиново – учебное заведение и клуб. Без пострадавших.

В поселке Шевченково (Купянский район) вспыхнули пожары в учебном заведении, общежитии, гаражах и трех автомобилях. В Отрадном повреждена крыша зернохранилища, горело разлитое топливо. В Млинах горели здание больницы и хозяйственная постройка. Тоже обошлось без пострадавших.

Над ликвидацией последствий российских обстрелов работали более 120 спасателей и 32 единицы техники, в том числе медицинские и пиротехнические расчеты, офицеры-спасатели громад и местная пожарная команда.

Что предшествовало

В ночь на 3 августа российский дрон типа "Герань-2" ударил по складскому зданию возле жилой застройки в Шевченковском районе Харькова. Второй дрон был потерян в лесопосадке без детонации. Той ночью взрывы прогремели и в области – в городах Чугуев и Балаклея, где в результате вражеских ударов вспыхнули частные дома.

В ночь на 8 августа войска РФ осуществили массированный обстрел Харьковщины, в результате которого пострадали двое гражданских. В частности, в Салтовском районе областного центра горело офисное здание. Кроме того, СМИ сообщали о пожаре после попадания "Шахеда" в Балаклее.

Как сообщал OBOZ.UA, пропагандисты 4 августа распространили фейки о том, что войска РФ якобы захватили пункт пропуска через государственную границу "Гоптовка" на Харьковщине. Местные власти отметили, что КПП находится под контролем Сил обороны: в районе границы действительно произошел бой, но его результатом стали потери в рядах оккупантов.

