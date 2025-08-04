Оккупанты пытались захватить КПП "Гоптовка" на Харьковщине, но понесли потери: появились новые данные о ситуации. Карта

Российские пропагандисты утром 4 августа начали распространять фейки о том, что войска РФ якобы захватили пункт пропуска через государственную границу "Гоптовка" на Харьковщине. Эта информация не соответствует действительности – КПП находится под контролем Сил обороны Украины.

В то же время в районе границы действительно состоялся бой и его результатом стали потери в рядах оккупантов. Об этом сообщил начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко.

Детали ситуации

"Поскольку эта новость начинает набирать общественный резонанс, считаю необходимым сообщить вам о том, что оккупанты действительно осуществили штурм этого контрольно-пропускного пункта", – написал чиновник.

Он отметил, что в результате бойцы 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ ликвидировали более десяти захватчиков, а десятки других – сбежали обратно в Россию.

"КПП "Гоптовка" находится под полным контролем Сил обороны Украины. Спасибо 58-й бригаде за оборону границы! Слава ВСУ!" – добавил Задоренко.

Что предшествовало

В начале августа российские войска продолжили наступательные операции на севере Харьковщины. Они атаковали на северо-восток от Большого Бурлука вблизи Мелового и в направлении Хатнего. Хотя ВСУ контратаковали их вблизи этих населенных пунктов.

Сообщалось, что оккупанты продвинулись на Купянском направлении: вдоль трассы Р-07 Купянск – Шевченково на юго-запад от Степной Новоселовки (на юго-восток от Купянска). Они атаковали вблизи самого Купянска, возле Голубовки и Западного, Колодязного, Каменки, Красного Первого, в направлении Двуречанского, а также вблизи Петропавловки.

Начальник Купянской военной администрации Андрей Беседин 1 августа сообщил, что российские войска усилили обстрелы Купянской громады, а украинские войска заметили российские диверсионно-разведывательные группы, действующие вблизи райцентра.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские военные ликвидировали полковника ВС РФ, который командовал штурмовыми действиями оккупантов на Великобурлукском направлении (Харьковская область). Также на Харьковщине пограничники точным ударом в цель уничтожили пункт управления БПЛА вместе с оккупантами.

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