У Сил обороны есть успехи на Сумщине, оккупанты продвинулись в Донецкой области: анализ боевых действий от ISW

Практически по всей линии фронта продолжаются ожесточенные бои – и кое-где линия соприкосновения несколько меняется. Так, украинские войска имели успехи на Сумщине, а также на Боровском и Лиманском направлениях.

А россияне продвинулись на Купянском, Северском, Торецком, а также, вероятно, в районе Покровска. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), где проанализировали текущую ситуацию на поле боя.

Курская область и Сумская область

31 июля и 1 августа российские войска продолжали ограниченные атаки в неопределенных районах Курской области.

Тем временем Силы обороны Украины в ночь на 1 августа нанесли удар БПЛА по оборонно-промышленным предприятиям и военной инфраструктуре в Ростовской области. Атакованы были Таганрог и Петрушино, повреждения в результате атаки получили 325-й авиаремонтный завод, база 708-го военно-транспортного авиационного полка (оба расположены на авиабазе Таганрог-Центральная), Таганрогский судоремонтный завод и Родионовская нефтеперекачивающая станция.

На Сумщине недавно украинские войска имели продвижение. Геолокационные видеозаписи от 31 июля подтверждают, что украинские войска недавно продвинулись на северо-запад от Андреевки.

Между тем российские военные блогеры без всяких подтверждений заявляли о якобы успехах оккупантов вблизи Новоконстантиновки и на северо-востоке Мирополья.

31 июля и 1 августа российские войска атаковали к северу от города Сумы вблизи Кондратовки и на северо-восток от Сум вблизи Юнаковки. Украинские войска, по утверждениям росвоенкоров, контратаковали вблизи Андреевки, Кондратовки и Варачино, а также в районах Юнаковки, Яблоновки и Садков.

Российский военный блогер, который, как сообщается, связан с российской группой войск "Север", заявил, что российские войска строят оборонительные сооружения в Алексеевке и Садках.

Харьковская область

На севере Харьковщины 1 августа российские войска продолжили наступательные операции, впрочем, подтвержденного прогресса не достигли.

А вот без подтверждений российские военные блогеры утверждали, что российские войска захватили западный (правый) берег реки Волчья в Волчанске (к северо-востоку от Харькова) и продвинулись в районе Тихого (к востоку от Волчанска) и Бугруватки (к западу от Волчанска).

Атаковали россияне в течение последних двух дней в районе Волчанска.

Без подтвержденного прогресса прошли и атаки оккупантов в направлении Великого Бурлука , хотя некоторые российские "военкоры" и заявляли о продвижении российских войск на юго-запад от Мелового (северо-восточнее Великого Бурлука).

1 августа российские войска атаковали к северо-востоку от Большого Бурлука вблизи Мелового и в направлении Хатнего. Россияне также утверждали, что украинские войска контратаковали вблизи Мелового и Хатнего.

Российские войска недавно продвинулись на Купянском направлении. Продвижение оккупантов вдоль трассы Р-07 Купянск-Шевченково на юго-запад от Степной Новоселовки (на юго-восток от Купянска) подтверждают геолокационные видеозаписи от 1 августа.

31 июля и 1 августа российские войска атаковали вблизи самого Купянска, к северу от Купянска вблизи Голубовки и Западного и в направлении Колодязного, на северо-восток от Купянска вблизи Каменки и Красного Первого и в направлении Двуречанского, а также на восток от Купянска вблизи Петропавловки.

Начальник Купянской военной администрации Андрей Беседин 1 августа сообщил, что российские войска усилили обстрелы Купянской громады, а украинские войска заметили российские диверсионно-разведывательные группы, действующие вблизи райцентра.

Зато украинские войска недавно продвинулись на Боровском направлении. Они деоккупировали Грековку к юго-востоку от Боровой.

Между тем 31 июля российский военный блогер без доказательств заявил, что российские войска продвинулись на юго-запад от Лозовой (на северо-восток от Боровой).

Донецкая область

Украинские войска недавно продвинулись на Лиманском направлении – на восточной окраине Торского (к востоку от Лимана)

Россияне же рассказывали о якобы продвижении оккупационных войск в центре Карповки и на юго-запад от Зеленой Долины (к северу от Лимана), в направлении Шандриголово (на юго-запад от Зеленой Долины) и в центральной части Колодязей (на северо-восток от Лимана).

31 июля и 1 августа российские войска атаковали на северо-запад от Лимана в направлении Шандриголово и населенного пункта Коровий Яр; на север от Лимана вблизи Редкодуба, Карповки и Зеленой Долины; на северо-восток от Лимана вблизи Мирного и Колодязей; на восток от Лимана вблизи Дибровы и Торского; и на юго-восток от Лимана в районе Серебрянского лесничества и в направлении Ямполя.

Россияне также утверждали, что украинские войска контратаковали вблизи Торского.

Также российские войска недавно продвинулись на Северском направлении – вблизи Донецкой железной дороги к северо-востоку от Северска и к северо-западу от Ивано-Дарьевки (к юго-востоку от Северска).

Без подтверждений российский военный блогер утверждал, что российские войска продвинулись на северо-восток от Северска.

31 июля и 1 августа российские войска атаковали на северо-восток от Северска вблизи Григорьевки и Серебрянки, на восток от Северска вблизи Верхнекаменского, на юго-восток от Северска в направлении Выемки и на юг от Северска в направлении Звановки.

1 августа один из российских пропагандистов заявил, что российские войска накопили достаточно сил на Северском направлении для наступления на юг от Серебрянки и в направлении самого Северска.

1 августа российские войска продолжили наступательные операции на Часовярском направлении, но не продвинулись вперед.

Российские войска наступали в направлении самого Часова Яра и к югу от Часового Яра вблизи Ступочек и Белой Горы 31 июля и 1 августа.

Президент Украины Владимир Зеленский 31 июля заявил: главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал Александр Сырский сообщил, что украинские войска удерживают позиции в Часовом Яру.

Зато российские источники продолжали утверждать 1 августа, что российские войска захватили Часов Яр и намерены продвигаться к Краматорску, чтобы помешать украинским войскам укрепить свои оборонительные позиции в этом районе.

Представитель украинской бригады, действующей на Часовярском направлении, также заявил 1 августа, что российские войска не захватили Часов Яр. Он подчеркнул, что российские войска уже больше года бьются за захват города, неся значительные потери в личном составе.

В ВСУ утверждают, что российское военное командование заставило командира 98-й воздушно-десантной дивизии принять участие в штурмовой операции в Часовом Яру в качестве наказания за неспособность его войск захватить населенный пункт. Также украинские силы заметили, что российские войска использовали меньше техники за последний год, а сейчас используют более дешевую технику, такую как мотоциклы и квадроциклы.

Российские войска недавно продвинулись на Торецком направлении – на северо-запад от Дилиевки, что подтверждается геолокационными кадрами от 24 и 28 июля.

Между тем российские военные блогеры утверждали, якобы российские войска продвинулись в центральной части Щербиновки (к западу от Торецка), на юго-восток от Русина Яра, на северо-запад от Полтавки и на северо-восток от Александро-Калинового (все три на северо-запад от Торецка).

Российские войска атаковали под самим Торецком; на северо-восток от Торецка возле Крымского; на север от Торецка возле Дилиевки; на северо-запад от Торецка возле Русина Яра, Катериновки, Полтавки, Владимировки, Попова Яра, Александро-Калиново и на Степановку; и на запад от Торецка возле Щербиновки 31 июля и 1 августа.

Сержант-офицер украинской бригады, действовавшей на Торецком направлении, 1 августа заявил, что российские войска пытаются проникнуть в украинские оборонительные позиции небольшими группами и продвигаться в тыл украинских линий вместо того, чтобы проводить фронтальные атаки.

Неуказанные российские службы безопасности 1 августа заявили, что российские войска установили огневой контроль почти над всеми районами Константиновки (к юго-западу от Часового Яра) и наносят наибольшее количество ударов по западной части города.

Российские войска недавно продвинулись на Покровском направлении – к северу от Родинского. По крайней мере, об этом 30 и 31 июля заявили издания The Telegraph и "Громадське". Первое из указанных СМИ писало, что Родинское россияне якобы захватили 27 июля, что украинские военные отрицают, заявляя, что защитники и дальше удерживают позиции в населенном пункте, отражая периодические мероприятия российских ДРГ к селу. "Громадське" же уверяло, что российские войска захватили угольную шахту к востоку от Родинского.

Россияне тем временем бездоказательно заявляли, что российские войска продвигались на северо-восток от Родинского и на запад от села Затишок (к северо-востоку от Покровска). При этом один из российских военных блогеров опроверг утверждение о продвижении российских войск в Покровске и заявил, что российские войска не продвигались на Покровск из Зверового.

Российские войска атаковали под самым Покровском; к северу от Покровска вблизи Родинского; на северо-восток от Покровска возле Разино, Новоэкономичного, Затышка, Маяка; на восток от Покровска возле Миролюбовки, Мирнограда, Проминя; на юго-восток от Покровска возле Лысовки; на юг от Покровска возле Новоукраинки; и на юго-запад от Покровска возле Зверового, Котлино, Молодецкого, Удачного и в направлении Новоподгороднего 31 июля и 1 августа.

Между тем украинские воины с Покровского направления рассказывают, что в город заходят российские ДРГ, там их ликвидируют защитники. В целом же россияне пытаются обходить украинские позиции и продвигаться как можно дальше в ближний тыл Украины, не сталкиваясь с украинскими войсками. Так, недавно украинские саперы захватили девять российских солдат в девяти километрах от Доброполья (к северу от Покровска) в ближнем тылу Украины.

Представитель украинской группы войск "Хортица" полковник Виктор Трегубов сообщил, что российские войска пытаются небольшими группами войти в Родинское и район вокруг Покровска, но украинские войска быстро ликвидируют российские группы.

Тем временем Сырский 31 июля сообщил Зеленскому, что вблизи Покровска и Доброполья идут интенсивные бои, и что украинские войска защищаются от российских диверсионно-разведывательных групп, которые стремятся закрепиться в населенных пунктах

1 августа российские войска продолжили наступательные операции на Новопавловском направлении, но не продвинулись вперед.

В течение последних двух дней они атаковали на юго-восток от Новопавловки вблизи Орехового, Дачного и Зеленого Кута, а также на юг от Новопавловки вблизи Запорожья, Зирки и Толстого и в направлении Филии. Украинцы же, по утверждению одного из российских военкоров, контратакуют вблизи Дачного.

Также накануне российские войска продолжили наступательные операции на Великомихайловском направлении – и там также не продвинулись вперед.

31 июля и 1 августа российские войска наступали на северо-восток от Великомихайловки в районе Поддубного, Воскресенки и Мирного, а также в направлении Александрограда и на юго-восток от Великомихайловки в районе Малиевки, Вольного Поля и Новоселки.

Запорожье и Херсонщина

Без продвижений завершились попытки россиян наступать на востоке Запорожской области: за последние два дня российские войска атаковали на северо-восток от Гуляйполя вблизи Новополя, Темировки и Зеленого Поля.

Не имели захватчики успеха и на западе Запорожской области, хотя некоторые российские пропагандисты писали о якобы продвижении оккупантов на северо-восток от Плавней (к западу от Орехова).

31 июля и 1 августа российские войска атаковали к западу от Орехова вблизи Степногорска и Плавней, а также на юго-запад от Орехова вблизи Каменского и Малых Щербаков. Российский военный блогер утверждал, что украинские войска контратаковали вблизи Новоданиловки (к югу от Орехова) и Малой Токмачки (к юго-востоку от Орехова).

Безрезультатными стали и атаки захватчиков в неопределенных районах Херсонщины, где оккупанты пытались атаковать 31 июля и 1 августа.

Что предшествовало

Накануне в сети показали жуткие фото Часового Яра, который оккупанты превратили в руины. В российском минобороны некоторое время назад заявили о якобы полном захвате города. Впрочем, украинские военные и высшее руководство государства эти заявления опровергают. Не добавляют веры в "победные реляции" захватчиков и многочисленные видео уничтожения оккупантов в Часовом Яру.

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