'Самая безумная война': в сети показали жуткие фото Часова Яра, который оккупанты превратили в руины

Россияне на днях заявили о полной оккупации города Часов Яр в Донецкой области. Украина это отрицает, подчеркивая, что за населенный пункт и дальше идут ожесточенные бои, в которых враг несет значительные потери.

В то же время многомесячные атаки и обстрелы со стороны РФ превратили Часов Яр в руины. Как город выглядит сейчас, показали украинские фотографы Константин и Влада Либеровы.

Что известно

До момента, когда Россия заявила о полном захвате Часова Яра, атаки на город россияне осуществляли более года.

За это время населенный пункт россияне превратили в руины. Это они с циничным пафосом именуют "освобождением".

"Министерство обороны РФ вчера объявило о захвате Часова Яра, бои за который шли более года. В результате теперь Часов Яр выглядит так. Кому и зачем теперь эти руины, почему за это нужно было положить тысячи людей, как обычно, объяснить никто не может. Самая безумная и бессмысленная война в истории России", – российский Telegram-канал "Сеятель ветра"

Тем временем в "освобожденном" Часовом Яре российских захватчиков украинские воины продолжают утилизировать в промышленных масштабах. В частности, активно делают это украинские пилоты БПЛА

"И снова Часов Яр. Пилоты 30-й отдельной механизированной бригады с помощью FPV-дронов на оптоволокне выносят вражескую логистику, уничтожая большое количество российской техники, и ликвидируют личный состав противника. Эпичный подрыв на 00:58 прилагается", – опубликовал видео одной из "охот" журналист Юрий Бутусов.

Кто контролирует город

Часть Часова Яра россиянам удалось захватить уже достаточно давно. Однако заявления российского минобороны о полной оккупации населенного пункта выглядят преждевременными.

Так, накануне, 31 июля, утверждение РФ о полном захвате Часова Яра опровергали в Центре противодействия дезинформации при СНБО: соответствующее заявление минобороны государства-агрессора там назвали ложью.

Город, отметили в ЦПД, остается зоной активных боевых действий. Никакого "полного захвата" нет.

"Ситуация в Часовом Яре такая же, как и в последние месяцы. Россияне просто снова врут – именно для того, чтобы это разошлось хотя бы в виде опровержений", – напомнили в ЦПД комментарий по ситуации спикера ОСГВ "Хортица", сделанный 31 июля.

В ЦПД добавили, что подобные фейки Россия запускает в рамках своих информационных операций, направленных на деморализацию украинского общества, демонстрацию несуществующих "успехов" российскому населению и обесценивание сопротивления Сил обороны.

Уже вечером накануне отрицал полную оккупацию Часова Яра и президент Украины Владимир Зеленский – после доклада главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

"Были сегодня российские вбросы о Часовом Яре – это российская дезинформация. Украинские подразделения защищают наши позиции, и каждую российскую попытку продвигаться – в Донецкой области, в Сумской области, в Харьковской области – в конце концов мы отбиваем. И это непросто, но это защита самого права украинцев на жизнь", – подчеркнул глава государства.

Что предшествовало

Накануне оккупанты похвастались захватом Часова Яра. Однако ложь, озвученная на уровне МО РФ, быстро была разоблачена. Более того, в "освобождение" разрушенного, но несокрушимого города не поверила даже значительная часть российских "военкоров".

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