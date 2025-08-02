Точно в цель: на Харьковщине пограничники уничтожили пункт управления БПЛА вместе с оккупантами. Видео

Украинские военные продолжают методично уничтожать врага. На этот раз на Харьковщине пограничники точным ударом в цель ликвидировали пункт управления БПЛА вместе с оккупантами.

Эффектное видео удачной операции было опубликовано в ГПСУ. Также наши военные нанесли удары по логистике россиян.

"Харьковщина. Пограничники "Феникса" уничтожили пункт управления БпЛА с о/с противника, обезвредили несколько точек вылета вражеских дронов и нанесли удары по логистике россиян", – говорится в подписи к видео.

Ранее сообщалось, что в июле 2025 года российские оккупационные войска показали несколько отрицательных рекордов, связанных со снижением потерь. При этом темпы наступления и захвата территорий Украины кардинальных изменений не претерпели. Неужели РОВ стали лучше, профессиональнее воевать или же дело совсем в другом? Именно в этом мы и попробуем сегодня разобраться. Подробнее – в материале совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".

Напомним, что украинские защитники не прекращают минусовать живую силу и военную технику агрессора по всему участку фронта. На этот раз наши бойцы нанесли удары сразу шестью авиабомбами GBU-39 по позициям оккупантов.