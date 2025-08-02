На Харьковщине сразу шесть авиабомб GBU-39 прилетели на позиции россиян: момент удара показали на видео

Украинские защитники не прекращают минусовать живую силу и военную технику агрессора по всему участку фронта. На этот раз наши бойцы нанесли удары сразу шестью авиабомбами GBU-39 по позициям оккупантов.

Видео ювелирной работы Сил обороны в своем Telegram-канале опубликовал руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко. Удачную операцию защитники провели в Харьковской области.

Что известно

"Красивое: Сразу шесть GBU-39 прилетели на позиции россиян. Харьковщина....", – говорится в сообщении.

На кадрах можно наблюдать, как авиабомбы попадают в здания, где прятались захватчики. В результате ударов в небо поднялись высокие столбы дыма. Вероятно, шансов выжить у россиян не было.

Что известно об авиабомбе GBU-39

GBU-39/B Small Diameter Bomb (SDB) американская легкая высокоточная крылатая бомба, имеет максимальную дальность полета 110 км. Также существует вариант GLSDB с наземным запуском с установок M142 HIMARS и M270, его дальность составляет 150 км. Масса GBU-39 SDB 129 килограммов.

Предназначается такое вооружение для высокоточного поражения наземных объектов с больших расстояний, для предотвращения поражения носителя средствами противовоздушной обороны противника. Малый диаметр (19 см) и небольшой формфактор позволили размещать GBU-39 SDB не только на подвесках, но и во внутреннем оружейном отсеке.

Основные характеристики

Диаметр – 19 см.

Длина – 1,8 м.

Ширина – 1,61 м (19 см со сложенными крыльями).

Масса – 129 кг.

Диапазон применения – более 100 км.

Проникновение – 1,5-2 м железобетонного перекрытия.

Масса боевой части – Все варианты SDB I 93 кг, SDB FLM (GBU-39A/B) 62 кг.

Масса ВВ – 16 кг AFX 757 улучшенного нечувствительного к взрыву взрывчатого вещества.

Точность – КИВ: 1 м.

Что предшествовало

Ранее пограничники из подразделения "Скорпион" показали, как уничтожают оккупантов на Волчанском направлении. Дроны и минометы наших бойцов поразили вражеский экскаватор, пушку МТ-12 "Рапира" вместе с бронетранспортером-тягачом, склад с инженерным оборудованием и автомобиль. В результате слаженной работы захватчики остались без важной техники, которая помогала им закрепиться на украинской территории и продвигаться вперед.

Напомним, бойцы бригады "Гарт" обнаружили и уничтожили на Волчанском направлении две вражеские машины, два комплекса дальнего визуального наблюдения "Муром-М" и антенну связи. Кроме этого, минометчики и дронщики подразделения "Скорпион" накрыли огнем опорные пункты захватчиков. Обезврежены пять оккупантов.

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