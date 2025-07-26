Атакует 'Скорпион': пограничники показали истребление врага на Волчанском направлении. Видео

Украинские защитники продолжают наносить врагу потери в живой силе и военной технике. На этот раз пограничники из подразделения "Скорпион" показали как уничтожают оккупантов на Волчанском направлении.

Видео слаженной работы опубликовали в Telegram-канале Государственной пограничной службы Украины. В итоге российские захватчики остались без важной техники, которая помогала им закрепиться на украинской территории и продвигаться вперед.

Детали операции

"Пограничники подразделения "Скорпион" бригады "Гарт" не дают возможности оккупантам закрепиться на Волчанском направлении. Дроны и минометы наших бойцов поразили вражеский экскаватор, пушку МТ-12 "Рапира" вместе с бронетранспортером-тягачом, склад с инженерным оборудованием и машину, которая использовалась для подвоза личного состава", – говорится в сообщении.

Благодаря прицельным попаданиям боеприпасов из БПЛА и минометов, кроме российской техники наши бойцы ликвидировали шестерых военнослужащих РФ.

Что предшествовало

Ранее бойцы бригады "Гарт" обнаружили и уничтожили на Волчанском направлении две вражеские машины, два комплекса дальнего визуального наблюдения "Муром-М" и антенну связи. Кроме этого минометчики и дронщики подразделения "Скорпион" накрыли огнем опорные пункты захватчиков. Обезврежены пять оккупантов.

Напомним, что Вооруженные силы Украины продолжают методично уничтожать логистику российской армии. Только с начала года наши защитники поразили почти 20 тысяч единиц автомобильной техники оккупантов (19 421).

Как писал OBOZ.UA, ранее наши военнослужащие из рядов ГПСУ показали уничтожение точки запуска вражеских БПЛА на Волчанском направлении.

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