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Пограничники уничтожили место запуска дронов оккупантов на Волчанском направлении. Видео

Дарья Дурова
War
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Пограничники уничтожили место запуска дронов оккупантов на Волчанском направлении. Видео

Силы обороны Украины продолжают выполнение боевых задач по противодействию российско-оккупационным войскам на Волчанском направлении на севере Харьковщины. Наши защитники из рядов ГПСУ показали новое видео ударов по противнику, в частности по месту запуска вражеских БПЛА.

Видео дня

Соответствующая запись опубликована в четверг, 5 июня, в соцсетях Государственной пограничной службы Украины. На видео – работа артиллерийского подразделения бригады "Гарт".

Во время очередной отработки по позициям РФ воины ГПСУ уничтожили восемь блиндажей, место запуска БПЛА и обезвредили 14 захватчиков.

Пограничники уничтожили место запуска дронов оккупантов на Волчанском направлении. Видео

На ролике видно, что воины наблюдали за оккупантами, определяли их укрытия, позиции и места скопления, после чего наносили удары. Огонь корректировали дроны-разведчики.

"Враг не успевает оправиться", – прокомментировала видео пресс-служба.

Пограничники уничтожили место запуска дронов оккупантов на Волчанском направлении. Видео
Пограничники уничтожили место запуска дронов оккупантов на Волчанском направлении. Видео
Пограничники уничтожили место запуска дронов оккупантов на Волчанском направлении. Видео
Пограничники уничтожили место запуска дронов оккупантов на Волчанском направлении. Видео

Как ранее писал OBOZ.UA, в конце мая начальник погранзаставы бригады "Форпост", младший лейтенант Павел Телефус сообщал, что ВС РФ накапливали большое количество личного состава на Волчанском направлении. Агрессор совершал ежедневные штурмовые действия, в основном в дневные часы.

Видео атак дронаров и минометчиков подразделения Falcon бригады "Гарт" по наблюдательным пунктам и огневым позициям россиян смотрите по ссылке.

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