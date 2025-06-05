Пограничники уничтожили место запуска дронов оккупантов на Волчанском направлении. Видео

Силы обороны Украины продолжают выполнение боевых задач по противодействию российско-оккупационным войскам на Волчанском направлении на севере Харьковщины. Наши защитники из рядов ГПСУ показали новое видео ударов по противнику, в частности по месту запуска вражеских БПЛА.

Видео дня

Соответствующая запись опубликована в четверг, 5 июня, в соцсетях Государственной пограничной службы Украины. На видео – работа артиллерийского подразделения бригады "Гарт".

Во время очередной отработки по позициям РФ воины ГПСУ уничтожили восемь блиндажей, место запуска БПЛА и обезвредили 14 захватчиков.

На ролике видно, что воины наблюдали за оккупантами, определяли их укрытия, позиции и места скопления, после чего наносили удары. Огонь корректировали дроны-разведчики.

"Враг не успевает оправиться", – прокомментировала видео пресс-служба.

Как ранее писал OBOZ.UA, в конце мая начальник погранзаставы бригады "Форпост", младший лейтенант Павел Телефус сообщал, что ВС РФ накапливали большое количество личного состава на Волчанском направлении. Агрессор совершал ежедневные штурмовые действия, в основном в дневные часы.

Видео атак дронаров и минометчиков подразделения Falcon бригады "Гарт" по наблюдательным пунктам и огневым позициям россиян смотрите по ссылке.

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