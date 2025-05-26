Отработала группа 'Гарт': пограничники поразили точки запуска дронов оккупантов на Волчанском направлении. Видео

Украинские военные продолжают методично уничтожать оккупантов и их технику. На этот раз на Харьковщине пограничники бригады "Гарт" нанесли точный удар по врагу. Также под удар дронаров и минометчиков подразделения Falcon попали наблюдательные пункты и огневые позиции россиян.

Видео дня

Эффектное видео было опубликовано в ГПСУ. Отмечается, что пограничники поразили точки запуска дронов оккупантов на Волчанском направлении.

"Разведывательные группы пограничной бригады "Гарт" поразили транспорт, две пушки и точки запуска дронов оккупантов. Также под удар дронаров и минометчиков попали наблюдательные пункты и огневые позиции оккупантов", – говорится в подписи к видео.

Накануне, 25 мая, стало известно о том, что на Харьковщине пограничники бригады "Феникс"нанесли точный удар по российской тяжелой огнеметной системе ТОС-1А "Солнцепек".

Ранее воины Вооруженных сил Украины показали "новейшее" оружие российских оккупантов, которым они пытаются отражать атаки дронов. В ход идут автоматы, рации, палки, канистры, лопаты и даже шапки.

Как сообщал OBOZ.UA, воины ГУР на оккупированной части Запорожья разбили военный поезд оккупантов, который перевозил горючее. В результате было уничтожено по меньшей мере три цистерны с горючим.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!