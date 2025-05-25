Украинские военные продолжают методично уничтожать оккупантов и их дорогостоящую технику. На этот раз на Харьковщине пограничники бригады "Феникс" нанесли точный удар по российской тяжелой огнеметной системе ТОС-1А "Солнцепек".

Видео дня

Эффектное видео ликвидации вражеской техники опубликовали в ГПСУ. Стоит добавить, что цель была поражена с помощью FPV-дрона.

"На Харьковщине операторы ударных БпЛА подразделения "Феникс" ГПСУ поразили вражескую тяжелую огнеметную систему "Солнцепек". Также демилитаризовано ПУ БПЛА "Молния", кучу грузовиков и пехоты", – говорится в подписи к видео.

Справка

Система "Солнцепек" это не просто РСЗО. Она разработана для уничтожения живой силы, техники и даже зданий, благодаря термобарическим зарядам, которые выжигают все в радиусе поражения. Ранее россияне активно использовали ее в Чечне, Сирии и на Донбассе.

Это модернизированная версия советской ТОС-1, созданная на базе танка Т-72. Состоит из боевой и транспортно-заряжающей машин. Работает по целям реактивными снарядами. В среднем одна единица такой военной техники стоит 15 миллионов долларов.

Напомним, бойцы Государственной пограничной службы Украины показали новые удары по российским оккупационным войскам на Волчанском направлении в Харьковской области. Вследствие последней атаки у врага было уничтожено два склада с боекомплектом и пункт управления дронами.

Ранее воины Вооруженных сил Украины показали "новейшее" оружие российских оккупантов, которым они пытаются отражать атаки дронов. В ход идут автоматы, рации, палки, канистры, лопаты и даже шапки.

Как сообщал OBOZ.UA, воины ГУР на оккупированной части Запорожья разбили военный поезд оккупантов, который перевозил горючее. В результате было уничтожено по меньшей мере три цистерны с горючим.

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