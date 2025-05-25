Палка, лопата и шапка: в ВСУ показали, чем оккупанты пытаются сбивать украинские БПЛА. Видео

Воины Вооруженных сил Украины показали "новейшее" оружие российских оккупантов, которым они пытаются отбивать атаки дронов. В ход идут автоматы, рации, палки, канистры, лопаты и даже шапки.

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Соответствующее видео с фронта обнародовала пресс-служба 63-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины "Сталеві леви" 22 мая. Военные рассказали, что собрали подборку "новейшего оружия" россиян, которым те пытаются сбить дроны пилотов батальона беспилотных систем.

"Палка, автомат, лопата, канистра, рация и... шапка – собрали в одно видео все новейшее оружие мос*алей, которым они пытаются сбить дроны пилотов ББС 63-й бригады", – говорится в публикации Telegram-канала 63-й ОМБр.

Военные добавили, что иногда оккупанты даже попадают подручными средствами защиты – но это их не спасает от беспилотников ВСУ.

Как сообщал OBOZ.UA, воины ГУР на оккупированной части Запорожья разбили военный поезд оккупантов, который перевозил топливо. В результате было уничтожено по меньшей мере три цистерны с горючим.

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