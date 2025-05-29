'Ситуация очень сложная': оккупанты накапливают на Волчанском направлении большое количество личного состава, – военный

Оккупационные войска России начали накапливать большое количество личного состава на Волчанском направлении фронта в Харьковской области. Враг ведет ежедневные штурмовые действия в основном в дневные часы.

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Об этом заявил младший лейтенант Павел "Телик" Телефус в эфире телемарафона. Он является начальником пограничной заставы бригады "Форпост".

По его словам, в целом ситуация на Волчанском направлении очень сложная, но контролируемая Силами обороны.

Российские штурмы происходят ежедневно, в основном днем. Оккупанты используют в атаках мотоциклы, а потому на местности их не так хорошо видно, как ночью благодаря тепловизорам. В то же время, неся потери, враг делает перерывы между волнами штурмов.

"Россияне накапливают на Волчанском направлении большое количество личного состава... Но ребята стоят на позициях, держат, дают достойный отпор", – подчеркнул военный.

Ранее представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов рассказал, что оккупанты продолжают попытки продвинуться вдоль границы Харьковской области. Однако пока речь идет лишь о "прощупывании" врагом украинской обороны.

Как сообщал OBOZ.UA, пограничники из бригады "Гарт" поразили точки запуска дронов оккупантов на Волчанском направлении фронта. Также под удар попали наблюдательные пункты и огневые позиции врага.

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