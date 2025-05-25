Продолжается 'прощупывание' обороны: в ВСУ рассказали о попытках армии РФ продвинуться вдоль границы Харьковской области

Российские оккупационные войска продолжают попытки продвинуться вдоль границы Харьковской области. Однако пока речь идет лишь о "прощупывании" противником обороны украинского войска.

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Больших атак со стороны врага не зафиксировано. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов.

"Россияне уже делают попытки продвинуться вдоль границы на Харьковщине", – сказал он.

В то же время, как отметил спикер, пока российские войска не проводят масштабные атаки на этом направлении. Захватчики оценивают ситуацию и нашу оборону.

"Обычно российские атаки как шли в сторону Волчанска и Волчанских Хуторов – так туда и идут, они в этом плане не изменились", – добавил Трегубов.

Как сообщал OBOZ.UA, бойцы Государственной пограничной службы Украины показали новые удары по российским оккупационным войскам на Волчанском направлении в Харьковской области. В результате последней атаки у врага были отминусованы два склада с боекомплектом и пункт управления дронами.

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