Продолжается "прощупывание" обороны: в ВСУ рассказали о попытках армии РФ продвинуться вдоль границы Харьковской области
Российские оккупационные войска продолжают попытки продвинуться вдоль границы Харьковской области. Однако пока речь идет лишь о "прощупывании" противником обороны украинского войска.
Больших атак со стороны врага не зафиксировано. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов.
"Россияне уже делают попытки продвинуться вдоль границы на Харьковщине", – сказал он.
В то же время, как отметил спикер, пока российские войска не проводят масштабные атаки на этом направлении. Захватчики оценивают ситуацию и нашу оборону.
"Обычно российские атаки как шли в сторону Волчанска и Волчанских Хуторов – так туда и идут, они в этом плане не изменились", – добавил Трегубов.
Как сообщал OBOZ.UA, бойцы Государственной пограничной службы Украины показали новые удары по российским оккупационным войскам на Волчанском направлении в Харьковской области. В результате последней атаки у врага были отминусованы два склада с боекомплектом и пункт управления дронами.
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