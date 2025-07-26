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ВСУ уничтожили российского полковника, который командовал штурмами Харьковщины: подробности

Анна Павлова
War
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ВСУ уничтожили российского полковника, который командовал штурмами Харьковщины: подробности

Украинские военные уничтожили еще одного высокопоставленного российского оккупанта. Полковник страны-террориста был ликвидирован на Восточном направлении.

Об этом сообщили в оперативно-стратегической группировке войск "Хортица". Отмечается, что именно он командовал штурмовыми действиями на Великобурлукском направлении (Харьковская область).

ВСУ уничтожили российского полковника, который командовал штурмами Харьковщины: подробности

"Восточное направление. По оперативной информации, воины Сил обороны уничтожили командира 83 мотострелкового полка 69 мотострелковой дивизии российской армии полковника Лебедева, который командовал штурмовыми действиями на Великобурлукском направлении", – говорится в сообщении оперативного командования "Хортица".

Сейчас детали ликвидации военного уточняются.

Ранее стало известно о том, что на фронте был ликвидирован российский легкоатлет из Курщины, победитель Кубка РФ Евгений Катунин. Оккупанту было 25 лет, он воевал против Украины с 2022 года.

Что предшествовало

На фронте Силы обороны Украины ликвидировали "учителя года" из Москвы Геннадия Старунова. Перед гибелью он общался с диктатором Владимиром Путиным и просил его "создать возможности для самореализации" оккупантов. Старунов вел Telegram-канал и даже успел оставить "прощальный" пост.

11 июля в Чувашии похоронили командира 155-й бригады морпехов ВС РФ Сергея Ильина. Местные власти заявили, что он погиб во время "специальной военной операции".

Как сообщал OBOZ.UA, 17 июля в проекте "Хочу жить" информировали, что 41-я общевойсковая армия РФ понесла катастрофические потери в Украине. По состоянию на 1 июня была подтверждена смерть 8 625 оккупантов этого подразделения, еще 10 491 – пропали без вести. Тысячи считаются совершившими СВЧ.

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