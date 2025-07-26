ВСУ уничтожили российского полковника, который командовал штурмами Харьковщины: подробности

Украинские военные уничтожили еще одного высокопоставленного российского оккупанта. Полковник страны-террориста был ликвидирован на Восточном направлении.

Об этом сообщили в оперативно-стратегической группировке войск "Хортица". Отмечается, что именно он командовал штурмовыми действиями на Великобурлукском направлении (Харьковская область).

"Восточное направление. По оперативной информации, воины Сил обороны уничтожили командира 83 мотострелкового полка 69 мотострелковой дивизии российской армии полковника Лебедева, который командовал штурмовыми действиями на Великобурлукском направлении", – говорится в сообщении оперативного командования "Хортица".

Сейчас детали ликвидации военного уточняются.

Ранее стало известно о том, что на фронте был ликвидирован российский легкоатлет из Курщины, победитель Кубка РФ Евгений Катунин. Оккупанту было 25 лет, он воевал против Украины с 2022 года.

Что предшествовало

На фронте Силы обороны Украины ликвидировали "учителя года" из Москвы Геннадия Старунова. Перед гибелью он общался с диктатором Владимиром Путиным и просил его "создать возможности для самореализации" оккупантов. Старунов вел Telegram-канал и даже успел оставить "прощальный" пост.

11 июля в Чувашии похоронили командира 155-й бригады морпехов ВС РФ Сергея Ильина. Местные власти заявили, что он погиб во время "специальной военной операции".

Как сообщал OBOZ.UA, 17 июля в проекте "Хочу жить" информировали, что 41-я общевойсковая армия РФ понесла катастрофические потери в Украине. По состоянию на 1 июня была подтверждена смерть 8 625 оккупантов этого подразделения, еще 10 491 – пропали без вести. Тысячи считаются совершившими СВЧ.

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