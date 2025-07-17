Половина погибла, половина – сбежала: появились данные о катастрофических потерях 41-й общевойсковой армии ЦВО России

41-я общевойсковая армия Центрального военного округа России понесла катастрофические потери в войне против Украины. По состоянию на 1 июня 2025 года подтверждено: 8 625 военных этой армии погибли, 10 491 – пропали без вести.

Видео дня

Еще тысячи считаются самовольно покинувшими части (СЗЧ). Об этом сообщает проект "Хочу жить".

"Неравнодушные к судьбе России россияне передали нам документы, которые раскрывают масштабы потерь российских войск в Украине. Согласно данным о реализации социальных гарантий членам семей погибших и пропавших без вести военнослужащих 41-й общевойсковой армии, а также информации о возбуждении уголовных дел в отношении неразысканных ССО, по состоянию на 1 июня 2025 года известно о по меньшей мере 8 625 погибших, 10 491 пропавших без вести 41-й армии", - говорится в сообщении.

Костяк армии составляют 35-я, 74-я, 55-я и 137-я мотострелковые бригады, комплектуемые в Кемеровской, Тюменской, Новосибирской, Свердловской областях, Хакасии, Алтайском крае и Тыве. Все подразделения гибнут или продолжают гибнуть в районе города Покровск.

Наибольшие потери понесла 74-я мотострелковая бригада из Кемеровской области: почти 2,5 тысячи погибших и более 2,7 тысячи пропавших без вести. Дополнительно — почти 2,8 тысячи человек сбежали с передовой.

По довоенным стандартам численность таких бригад составляла около 3,5 тысячи человек. Таким образом, только одна бригада уже фактически "перемолола" два своих состава. Похожая ситуация в 35-й бригаде из Алтайского края. Более тысячи погибших и более 5 тысяч пропавших или дезертиров.

55-я бригада из Тывы, которая до войны насчитывала 1600 военных, потеряла убитыми и пропавшими более 2 800 человек, а еще 1 616 тувинцев сбежали с фронта. 137-я бригада потеряла более 1 100 погибшими, более 2 300 пропавшими без вести и почти тысячу дезертиров.

Отдельно поражает статистика побегов: только 31 мая из частей 41-й армии сбежали 42 военных. За неделю — 175 человек. Значительная часть из них — контрактники из так называемых "рот V", сформированных из заключенных. Эти штурмовые подразделения создают преимущественно в мотострелковых частях и бросают на передовую как пушечное мясо. Из более 2 тысяч дезертиров 41-й армии — большинство именно "зеки", которые воспользовались случаем сбежать после "амнистии на войне".

Также отмечается, что роты "V" существуют исключительно в мотострелковых бригадах, где заключенных используют как штурмовое мясо. В инженерные, ракетные и артиллерийские подразделения, действующие в тылу, зеков, как правило, не набирают.

Напомним, украинские военные продолжают пополнять обменный фонд россиянами. Один из пленных оккупантов Дмитрий Перервин рассказал о жестокой реальности в армии РФ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!