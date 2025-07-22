На войне против Украины ликвидировали "учителя года Москвы", который пообщался с Путиным. Фото

На украинском фронте ликвидировали преподавателя ОБЗЖ из московской школы Геннадия Старунова, который совершал военные преступления, получив звание "учителя года". Перед гибелью он общался с российским диктатором Владимиром Путиным и просил его "создать возможности для самореализации" оккупантов.

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Захватчик вел свой Telegram-канал из передовой и даже успел оставить "прощальный" пост. О смерти россиянина сообщили местные пропагандистские СМИ со ссылкой на его бывшего начальника.

Что известно об оккупанте

Российское издания "Медуза", которое позиционируется как оппозиционное, сообщает, что на войну против Украины россиянин Геннадий Старунов отправился в октябре 2022-го. Вероятно, в рамках скрытой мобилизации.

В декабре он стал победителем конкурса "учитель года Москвы 2022". Поздравления за оккупанта тогда приняли жена и директор школы.

Пропагандисты утверждали, что в январе 2023 года преподаватель еще находился в составе мобилизованных на учебном полигоне в Беларуси и туда наведывался министр просвещения РФ Сергей Кравцов, чтобы вручить ему награду от ведомства.

Российская учительская газета рассказывала, что Старунов был сертифицированным спасателем, психологом, инструктором по первой помощи, детско-юношескому туризму и спасению на воде. А также "волонтером" в так называемым добровольческом поисково-спасательном отряде "спасрезерв".

Что предшествовало

В конце мая 2025 года военный преступник Геннадий Старунов принял участие в заседании наблюдательного совета АНО "Россия – страна возможностей", которое лично проводил в Кремле диктатор Путин. Учитель-оккупант тогда похвасталася ему, что ведет в Telegram блог "фронтовые заметки", и предложил "создать предподготовку" для солдат, чтобы они прямиком с фронта могли участвовать в конкурсах этой платформы. В частности, Старунов просил у Путин "возможностей для самореализации" россиян, убивающих мирных граждан Украины, уничтожающих и захватывающих ее города.

Последний пост в канале захватчика появился утром 21 июля 2025 года, в нем говорилось: "Я, препод". На следующий день директор московской школы №1164 Михаил Клочихин подтвердил, что их коллега Старунов скончался.

Он не уточнил, где, когда и при каких обстоятельствах тот погиб, лишь отметил, что его портрет остался висеть в школьном музее. Известно, что мать ликвидированного оккупанта поддерживает путинскую войну: она все время работала в так называемом волонтерском отряде при военном госпитале.

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