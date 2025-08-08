Россия атаковала Харьковскую область 'Шахедами': возник пожар на гражданском предприятии

Страна-террорист не прекращает атаки по Украине несмотря на различные визиты и "договоренности". В ночь с 7 на 8 августа Россия снова осуществила обстрел Харьковщины.

В частности, в результате атаки в Салтовском районе областного центра возник пожар на гражданском предприятии. Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

"Харьков подвергся атаке вражеским дроном "Шахед". В городе прогремели взрывы. Детали выясняются", – говорится в сообщении.

Кроме того, местные СМИ сообщают о пожаре после попадания "Шахеда" в Балаклее. Официальная информация пока уточняется.

Напомним, что Россия продолжает атаковать гражданские города и убивать мирных жителей. В среду, 6 августа, враг коварно ударил по Никополю на Днепропетровщине, убив двух мужчин и одну женщину.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-агрессор Россия продолжает применять новые методы террора мирного населения Украины. Теперь оккупанты начали запускать дроны-камикадзе типа Shahed с противотанковыми минами. Опасные находки на вражеских БПЛА были замечены уже в нескольких регионах.

