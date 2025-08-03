Армия РФ атаковала дронами Харьков и область: повреждены частные дома и склад, есть пострадавшие. Фото

В ночь на 3 августа российские оккупанты атаковали Харьков и другие города области, в частности Чугуев и Балаклею. В результате ударов РФ повреждены частные дома и складское здание, есть пострадавшие.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что чуть за полночь в городе прогремел взрыв. Удар "Шахеда" пришелся по складскому зданию возле жилой застройки в Шевченковском районе. Обошлось без пострадавших. Второй дрон был потерян в лесопосадке без детонации.

По словам главы Харьковской областной администрации Олега Синегубова, враг нанес удар БпЛА типа "Герань-2" по Шевченковскому району Харькова, где было зафиксировано два удара.

Синегубов добавил, что также взрывы прогремели в области, в частности в городах Чугуев и Балаклея. В результате вражеских ударов вспыхнули частные дома. На месте попаданий работают подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и медики.

Что известно об обстреле Чугуева на Харьковщине

Чугуевский городской голова Галина Минаева заявила, что около 01:25 российские оккупанты нанесли удары по одному из микрорайонов города с частной застройкой.

"Выбиты стекла, повреждены остекление окон и крыши. Есть 3 пострадавших женщины – острая реакция на стресс. Сейчас работают экстренные службы", – проинформировала Минаева.

Последствия ночной атаки на Балаклею

Начальник Балаклейской городской военной администрации Виталий Карабанов сообщил 3 августа, что громада снова подверглась атаке дронами.

"Сегодня ночью зафиксировано попадание вражеского БПЛА на территории города Балаклея по частному домовладению. По предварительной информации, к сожалению, есть один пострадавший", – отметил Карабанов, уточнив, что на месте попадания работают все соответствующие экстренные службы.

Что предшествовало

Вечером 1 августа войска Российской Федерации атаковали Харьков, применив БПЛА "Молния". Дрон попал вблизи многоквартирных домов в Киевском районе, пострадали люди.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 2 августа, Россия ударила ракетами по Николаеву. После атаки россиянами города возник пожар. Все службы приехали на место удара, есть пострадавшие.

В ночь и на утро 2 августа военные путинской армии нанесли удары по Херсону и области. В результате атаки два человека погибли, еще четверо – пострадали. Оккупанты били из артиллерийского оружия.

Российские оккупанты снова атаковали Херсон в тот же день – вечером 2 июля. Враг сбросил две управляемые авиабомбы, в результате чего были повреждены автомобильный мост, частные дома и многоэтажка.

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