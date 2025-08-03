Оккупанты ударили по Херсону: поврежден мост, людей призвали эвакуироваться

Российские оккупанты атаковали Херсон вечером 2 июля. Враг сбросил две управляемые авиабомбы, в результате чего были повреждены автомобильный мост, частные дома и многоэтажка.

Об этом сообщил председатель Херсонской областной государственной администрации Александр Прокудин. По его словам, из-за повреждения моста, ведущего к микрорайону Корабел, местных жителей призвали эвакуироваться.

Россия попала по мосту и жилым домам

"Около шести вечера российская армия атаковала из авиации Херсон. Враг сбросил на город две управляемые авиабомбы. В результате атак поврежден автомобильный мост, ведущий к микрорайону Корабел", – отметил Прокудин.

Кроме этого, изуродованы три частных дома и многоэтажка.

После этого в городе и регионе объявляли о ракетной опасности.

В Херсоне исчез свет

После атаки главы Херсонской ОГА сообщил, что в городе исчез свет. Это произошло около 22:00 в субботу, 2 июля.

Через час Прокудин проинформировал, что энергетики начали подключать к сети абонентов в Херсоне, но призвал жителей экономно пользоваться электроэнергией, пока ситуация не стабилизируется.

Последствия атаки РФ и эвакуация

Прокудин настоятельно призвал местных жителей эвакуироваться из-за повреждения моста, ведущего к микрорайону Корабел. По его словам, в результате российского авиаудара затруднена логистика, поэтому могут возникнуть проблемы с продовольствием и другие.

Также повреждениям подвергся и газопровод, поэтому некоторое время микрорайон останется без "голубого топлива".

"Поэтому призываю людей эвакуироваться в другие районы Херсона. Там вы получите всю необходимую помощь, в частности по проживанию", – подчеркнул Прокудин. Он призвал граждан обращаться по номерам: 0800 101 102 или 0800 330 951. Специалисты областного контакт-центра дадут инструкции, как выехать.

Глава Херсонской ОГА заверил, что украинские военные контролируют ситуацию, а оккупанты, которые попытаются совершить какие-либо действия, будут немедленно ликвидированы.

Что предшествовало

В ночь и на утро 2 августа военные путинской армии нанесли удары по Херсону и области. В результате атаки два человека погибли, еще четверо – пострадали. Оккупанты били из артиллерийского оружия.

Начальник Херсонской ОГА Александр Прокудин сообщил, что утром из-за вражеского обстрела Корабельного района травмы несовместимые с жизнью получила 68-летняя женщина. Также в результате действий оккупантов еще два человека ранены. В Днепровском районе Херсона россияне обстреляли жилой дом – погиб мужчина

Как сообщал OBOZ.UA, российские захватчики утром 1 августа обстреляли из артиллерии Херсон. В Днепровском районе города они убили женщину, мать троих детей.

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