Оккупанты ударом по Херсону убили мать троих детей

Российские захватчики утром 1 августа обстреляли из артиллерии Херсон. В Днепровском районе города они убили женщину, мать троих детей.

Дочерей погибшей доставили в больницу, у них диагностирована острая реакция на стресс. Подробности сообщил начальник Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Что известно

Артиллерийский обстрел Днепровского района Херсона россияне совершили около 06:40 утра 1 августа.

"Из-за вражеской атаки ранения, несовместимые с жизнью, получила мама троих детей, 1974 года рождения. Мои соболезнования родным убитой", – отметил Прокудин.

Он добавил, что три дочери погибшей – девочки 2008, 2010 и 2011 года рождения – сейчас находятся под наблюдением медиков. Их жизни ничего не угрожает.

"У них диагностировали острые реакции на стресс", – уточнил Прокудин, опубликовав короткий комментарий заведующей больницы, где находятся девушки.

Что предшествовало

Россияне атакуют Херсон и область практически ежедневно. Например, 26 июля оккупанты на Херсонщине ранили восемь человек, среди них – ребенок. Одна из раненых женщин умерла.

Также ночью 1 августа захватчики ударили по Днепропетровщине: в населенных пунктах области есть пострадавшие. В частности, в Покровской громаде из-под завалов разрушенного частного дома спасли детей.

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