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Оккупанты обстреляли Херсонщину: есть погибшая, среди раненых – ребенок. Фото

Лилия Рагуцкая
War
4 минуты
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Оккупанты обстреляли Херсонщину: есть погибшая, среди раненых – ребенок. Фото

Накануне, 26 июля, российские войска снова обстреляли Херсон и населенные пункты области. Вследствие вражеских атак ранения получили восемь человек, среди них ребенок.

Одна из пострадавших женщин умерла. О последствиях российских ударов рассказали в Херсонской областной прокуратуре.

Что известно

Накануне россияне били по деоккупированным территориям Херсонщины из артиллерии, минометов, атаковали дронами и наносили удары с вертолетов.

Под вражеским огнем находились Херсон, Антоновка, Белозерка, Кизомыс, Станислав, Софиевка, Садовое, Новодмитровка, Никольское, Опытное, Берислав, Костырка, Новорайск, Гавриловка, Дудчаны, Шевченковка, Веселое, Казацкое.

Оккупанты обстреляли Херсонщину: есть погибшая, среди раненых – ребенок. Фото
Оккупанты обстреляли Херсонщину: есть погибшая, среди раненых – ребенок. Фото

"В результате вражеских обстрелов ранения различной степени тяжести получили шестеро взрослых и малолетний ребенок, одна женщина умерла. Также повреждены девять частных домов и две многоэтажки, пять транспортных средств, здание частного предприятия и две хозяйственные постройки, две линии энергоснабжения", – рассказали в прокуратуре региона.

Оккупанты обстреляли Херсонщину: есть погибшая, среди раненых – ребенок. Фото
Оккупанты обстреляли Херсонщину: есть погибшая, среди раненых – ребенок. Фото

Под артиллерийским огнем россиян накануне находилась Белозерка.

Повреждены четыре частных дома, минно-взрывные травмы получили 66-летняя женщина, 32-летний мужчина и его 59-летний отец. У 27-летней женщины и ее 9-летнего сына врачи диагностировали закрытые черепно-мозговые травмы и сотрясение головного мозга, при этом малолетний ребенок также получил открытые раны лба, рук и ног.

Оккупанты обстреляли Херсонщину: есть погибшая, среди раненых – ребенок. Фото
Оккупанты обстреляли Херсонщину: есть погибшая, среди раненых – ребенок. Фото

Обстреливали оккупанты из артиллерии и Херсон. Из-за ударов врага в Днепровском районе повреждения получили два частных дома и гражданский легковой автомобиль, в Центральном районемногоквартирный дом и памятник, в Корабельном районе многоэтажка.

Оккупанты обстреляли Херсонщину: есть погибшая, среди раненых – ребенок. Фото

В Белозерском и Высокопольском районах повреждены линии энергоснабжения. В Шевченковке две хозяйственные постройки, в Дудчанах и Никольском по одному частному дому.

Белозерку захватчики также атаковали беспилотниками. Дроны россиян повредили два транспортных средства, в результате одного из взрывов ранения получил 53-летний мужчина: у него диагностированы минно-взрывная и закрытая черепно-мозговая травмы, сотрясение головного мозга, контузия и многочисленные осколочные ранения тела.

Оккупанты обстреляли Херсонщину: есть погибшая, среди раненых – ребенок. Фото

В Костырке вражеские FPV-дроны дважды атаковали микроавтобус, который доставлял в местный магазин продукты. Транспортное средство получило механические повреждения.

Также этим типом БпЛА россияне тоже возле магазина повредили гражданский микроавтобус в Новорайске. Другой FPV-дрон сдетонировал на открытой местности, в результате чего возник пожар сухой растительности.

В Херсоне в микрорайоне "Северный" россияне попали БпЛА по предприятию, там начался пожар.

Оккупанты обстреляли Херсонщину: есть погибшая, среди раненых – ребенок. Фото

В Днепровском районе облцентра оператор российского дрона сбросил взрывное устройство рядом с 46-летним мужчиной. В результате пострадавший получил минно-взрывную травму, осколочные ранения ноги и спины.

В Станиславе оккупанты сбросили боеприпас с БПЛА на частный дом: зафиксированы разрушения.

А в Бериславе после сброса боеприпаса произошло возгорание частного дома. Помогала тушить пожар 49-летняя местная жительница. В результате женщина отравилась угарным газом и умерла.

Оккупанты обстреляли Херсонщину: есть погибшая, среди раненых – ребенок. Фото

"Всего по фактам преступлений, совершенных российскими военнослужащими за прошедшие сутки, следователи полиции Херсонщины открыли шесть уголовных производств. На местах вражеских попаданий работали криминалисты, взрывотехники, следственно-оперативные группы полиции и представители других экстренных служб. Последствия каждого обстрела тщательно документируются для их надлежащего расследования", – рассказали в прокуратуре Херсонской области.

Что предшествовало

В Институте изучения войны констатировали, что в последнее время Россия снова начала задействовать ракеты в ночных атаках и нацеливается на густонаселенные города Украины. Террором Кремль надеется ослабить решимость украинцев и подорвать их долгосрочный оборонный потенциал.

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