Оккупанты обстреляли Херсонщину: есть погибшая, среди раненых – ребенок. Фото

Накануне, 26 июля, российские войска снова обстреляли Херсон и населенные пункты области. Вследствие вражеских атак ранения получили восемь человек, среди них ребенок.

Одна из пострадавших женщин умерла. О последствиях российских ударов рассказали в Херсонской областной прокуратуре.

Что известно

Накануне россияне били по деоккупированным территориям Херсонщины из артиллерии, минометов, атаковали дронами и наносили удары с вертолетов.

Под вражеским огнем находились Херсон, Антоновка, Белозерка, Кизомыс, Станислав, Софиевка, Садовое, Новодмитровка, Никольское, Опытное, Берислав, Костырка, Новорайск, Гавриловка, Дудчаны, Шевченковка, Веселое, Казацкое.

"В результате вражеских обстрелов ранения различной степени тяжести получили шестеро взрослых и малолетний ребенок, одна женщина умерла. Также повреждены девять частных домов и две многоэтажки, пять транспортных средств, здание частного предприятия и две хозяйственные постройки, две линии энергоснабжения", – рассказали в прокуратуре региона.

Под артиллерийским огнем россиян накануне находилась Белозерка.

Повреждены четыре частных дома, минно-взрывные травмы получили 66-летняя женщина, 32-летний мужчина и его 59-летний отец. У 27-летней женщины и ее 9-летнего сына врачи диагностировали закрытые черепно-мозговые травмы и сотрясение головного мозга, при этом малолетний ребенок также получил открытые раны лба, рук и ног.

Обстреливали оккупанты из артиллерии и Херсон. Из-за ударов врага в Днепровском районе повреждения получили два частных дома и гражданский легковой автомобиль, в Центральном районе – многоквартирный дом и памятник, в Корабельном районе – многоэтажка.

В Белозерском и Высокопольском районах повреждены линии энергоснабжения. В Шевченковке – две хозяйственные постройки, в Дудчанах и Никольском – по одному частному дому.

Белозерку захватчики также атаковали беспилотниками. Дроны россиян повредили два транспортных средства, в результате одного из взрывов ранения получил 53-летний мужчина: у него диагностированы минно-взрывная и закрытая черепно-мозговая травмы, сотрясение головного мозга, контузия и многочисленные осколочные ранения тела.

В Костырке вражеские FPV-дроны дважды атаковали микроавтобус, который доставлял в местный магазин продукты. Транспортное средство получило механические повреждения.

Также этим типом БпЛА россияне тоже возле магазина повредили гражданский микроавтобус в Новорайске. Другой FPV-дрон сдетонировал на открытой местности, в результате чего возник пожар сухой растительности.

В Херсоне в микрорайоне "Северный" россияне попали БпЛА по предприятию, там начался пожар.

В Днепровском районе облцентра оператор российского дрона сбросил взрывное устройство рядом с 46-летним мужчиной. В результате пострадавший получил минно-взрывную травму, осколочные ранения ноги и спины.

В Станиславе оккупанты сбросили боеприпас с БПЛА на частный дом: зафиксированы разрушения.

А в Бериславе после сброса боеприпаса произошло возгорание частного дома. Помогала тушить пожар 49-летняя местная жительница. В результате женщина отравилась угарным газом и умерла.

"Всего по фактам преступлений, совершенных российскими военнослужащими за прошедшие сутки, следователи полиции Херсонщины открыли шесть уголовных производств. На местах вражеских попаданий работали криминалисты, взрывотехники, следственно-оперативные группы полиции и представители других экстренных служб. Последствия каждого обстрела тщательно документируются для их надлежащего расследования", – рассказали в прокуратуре Херсонской области.

Что предшествовало

В Институте изучения войны констатировали, что в последнее время Россия снова начала задействовать ракеты в ночных атаках и нацеливается на густонаселенные города Украины. Террором Кремль надеется ослабить решимость украинцев и подорвать их долгосрочный оборонный потенциал.

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