Из-под завалов спасали детей: оккупанты ударили по Днепропетровщине, есть пострадавшие. Фото

Россияне ночью 1 августа снова атаковали дронами и артиллерией Днепропетровскую область. Под вражескими ударами оказались ряд населенных пунктов области, вспыхнули пожары, есть разрушения.

В результате обстрелов пострадали люди, из-под завалов спасатели достали детей. Подробности о последствиях вражеского террора раскрыл начальник Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

Что известно

В течение ночи украинские воины уничтожили над Днепропетровщиной три вражеских БпЛА. Однако есть и прилеты.

Так, били оккупанты по Васильковской, Украинской и Николаевской громадах Синельниковского района.

"Пострадала 35-летняя женщина. Возникло несколько пожаров. Горели два фермерских хозяйства, лицей, почта. Загорелось и на территории частного домовладения", – рассказал Лысак.

Били оккупанты также по Покровской громаде. Там они попали по частному дому.

Из-под завалов разрушенного дома спасатели достали двух детей.

"По словам врачей, состояние 4-летнего мальчика тяжелое. 15-летняя девочка – в состоянии средней тяжести. Им оказывают всю необходимую медпомощь", – отметил начальник Днепропетровской ОГА.

Продолжили оккупанты бить и по Никопольскому району. Дроны и артиллерия врага били по самому Никополю, а также по Червоногригорьевской и Марганецкой громаде.

Там пострадал 25-летний мужчина. Он будет лечиться амбулаторно. Повреждены инфраструктура, авто", – уточнил Лысак.

Что предшествовало

Ночью оккупанты атаковали Белую Церковь. В городе возникли масштабные пожары на территории предприятий. В частности, повреждено производство мебели. Обошлось без пострадавших.

Тем временем в Киеве продолжаются поисковые работы после атаки в ночь на 31 июля. По состоянию на 08:30 утра количество погибших в результате российского удара по Киеву возросло до 28 человек, среди жертв – трое детей.

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