Среди жертв – трое детей: количество погибших в результате российского удара по Киеву возросло до 26 человек, поисковые работы продолжаются. Фото

Страна-террорист Россия комбинированной атакой по Киеву 31 июля убила 26 мирных жителей, в том числе трех детей. Еще 159 человек пострадали в результате совершенного россиянами военного преступления.

По состоянию на утро 1 августа продолжаются поисково-спасательные работы на месте девятиэтажки в Святошинском районе, куда ударила российская ракета. Об этом сообщили в ГСЧС Киева.

"К сожалению, количество погибших возросло до 26 человек. Мои искренние соболезнования родным и близким", – также сообщил глава КГГА Тимур Ткаченко.

Спасатели сутки ищут людей

В течение ночи и утром в пятницу сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям из-под завалов жилого дома в Святошинском районе достали еще 10 тел погибших, среди которых ребенок двух лет.

"Так, количество жертв российского удара по столице в ночь на 31 июля возросло до 26 человек, из которых трое – дети", – говорится в сообщении.

Пострадали в результате российского обстрела 159 жителей столицы, из них – 16 детей. Психологи ГСЧС оказали помощь 112 людям.

С места проведения спасательно-поисковых работ вывезли уже более 2000 тонн обломков. К ликвидации последствий привлечено 180 спасателей и 60 единиц техники.

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