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"Остановить это можно только вместе": Зеленский рассказал, сколько дронов, ракет и КАБов Россия запустила по Украине в июле

Катя Поплюйко
War
3 минуты
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'Остановить это можно только вместе': Зеленский рассказал, сколько дронов, ракет и КАБов Россия запустила по Украине в июле

Только в течение июля этого года российские оккупанты применили против Украины почти 4 тысячи ударных БПЛА "Шахед", почти 260 ракет и более 5 тысяч КАБов. Остановить агрессию России способны только США, Европа и другие глобальные субъекты.

Об этом в своем Telegram-канале 1 августа написал президент Владимир Зеленский. Он добавил, что в Киеве продолжаются аварийно-восстановительные работы на местах вчерашней вражеской атаки.

Детали

"Только в июле россияне применили против Украины более 5100 управляемых авиационных бомб, более 3800 "Шахедов", почти 260 ракет различных типов, из них 128 – это баллистика. Остановить это можно только вместе: Америка, Европа, другие глобальные субъекты. Каждое наше взаимодействие важно. Каждый день важен", – отметил гарант.

"Остановить это можно только вместе": Зеленский рассказал, сколько дронов, ракет и КАБов Россия запустила по Украине в июле
"Остановить это можно только вместе": Зеленский рассказал, сколько дронов, ракет и КАБов Россия запустила по Украине в июле

По словам президента, очередной подлый удар страны-агрессора по нашей территории показывает, что необходимо давить на Москву и вводить более жесткие санкции. Партнеры должны быть сильнее и "бить по всему, что позволяет продолжать подобные удары".

"Остановить это можно только вместе": Зеленский рассказал, сколько дронов, ракет и КАБов Россия запустила по Украине в июле
"Остановить это можно только вместе": Зеленский рассказал, сколько дронов, ракет и КАБов Россия запустила по Украине в июле

Подробности атаки по столице

"Был доклад министра внутренних дел Игоря Клименко. В Киеве продолжаются аварийно-восстановительные работы на местах, пострадавших от вчерашней атаки. Все поисково-спасательные работы завершены. К сожалению, по состоянию на данный момент известно о 31 погибшем, среди них пятеро детей. Младшему ребенку было всего два года. Мои соболезнования родным и близким погибших", – написал Зеленский.

"Остановить это можно только вместе": Зеленский рассказал, сколько дронов, ракет и КАБов Россия запустила по Украине в июле
"Остановить это можно только вместе": Зеленский рассказал, сколько дронов, ракет и КАБов Россия запустила по Украине в июле

Всего известно, что 159 человек получили ранения, среди них – 16 детей. Всем оказывается необходимая медицинская помощь. Украинский лидер также поблагодарил спасателей, полицейских, врачей, медсестёр, коммунальщиков, ведь их работа очень важна. Также глава государства выразил благодарность партнерам.

"Остановить это можно только вместе": Зеленский рассказал, сколько дронов, ракет и КАБов Россия запустила по Украине в июле
"Остановить это можно только вместе": Зеленский рассказал, сколько дронов, ракет и КАБов Россия запустила по Украине в июле

"Я благодарю всех, кто поддержал наших людей. Мы ценим то, что президент Трамп, лидеры Европы, другие наши партнеры четко видят, что происходит, и осуждают Россию", – говорится в сообщении.

"Остановить это можно только вместе": Зеленский рассказал, сколько дронов, ракет и КАБов Россия запустила по Украине в июле
"Остановить это можно только вместе": Зеленский рассказал, сколько дронов, ракет и КАБов Россия запустила по Украине в июле

Что предшествовало

В ночь на 31 июля российская армия массированно атаковала Киев ракетами и дронами, больше всего пострадали Святошинский и Соломенский районы. Удары пришлись на жилые кварталы, под прицелом врага оказались многоэтажные дома. Известно о более 30 погибших и более 100 пострадавших.

Напомним, пятница, 1 августа, объявлена в Киеве и Киевской области днем траура по жертвам российского массированного обстрела.

Как сообщал OBOZ.UA, по информации главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, ВСУ в течение июля 2025 отминусовали более 33 тис. российских военнослужащих. Речь идет как о ликвидации, так и о ранении захватчиков. Генерал поблагодарил защитников и защитниц за профессиональную и мужественную боевую работу

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