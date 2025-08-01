'Остановить это можно только вместе': Зеленский рассказал, сколько дронов, ракет и КАБов Россия запустила по Украине в июле

Только в течение июля этого года российские оккупанты применили против Украины почти 4 тысячи ударных БПЛА "Шахед", почти 260 ракет и более 5 тысяч КАБов. Остановить агрессию России способны только США, Европа и другие глобальные субъекты.

Об этом в своем Telegram-канале 1 августа написал президент Владимир Зеленский. Он добавил, что в Киеве продолжаются аварийно-восстановительные работы на местах вчерашней вражеской атаки.

Детали

"Только в июле россияне применили против Украины более 5100 управляемых авиационных бомб, более 3800 "Шахедов", почти 260 ракет различных типов, из них 128 – это баллистика. Остановить это можно только вместе: Америка, Европа, другие глобальные субъекты. Каждое наше взаимодействие важно. Каждый день важен", – отметил гарант.

По словам президента, очередной подлый удар страны-агрессора по нашей территории показывает, что необходимо давить на Москву и вводить более жесткие санкции. Партнеры должны быть сильнее и "бить по всему, что позволяет продолжать подобные удары".

Подробности атаки по столице

"Был доклад министра внутренних дел Игоря Клименко. В Киеве продолжаются аварийно-восстановительные работы на местах, пострадавших от вчерашней атаки. Все поисково-спасательные работы завершены. К сожалению, по состоянию на данный момент известно о 31 погибшем, среди них пятеро детей. Младшему ребенку было всего два года. Мои соболезнования родным и близким погибших", – написал Зеленский.

Всего известно, что 159 человек получили ранения, среди них – 16 детей. Всем оказывается необходимая медицинская помощь. Украинский лидер также поблагодарил спасателей, полицейских, врачей, медсестёр, коммунальщиков, ведь их работа очень важна. Также глава государства выразил благодарность партнерам.

"Я благодарю всех, кто поддержал наших людей. Мы ценим то, что президент Трамп, лидеры Европы, другие наши партнеры четко видят, что происходит, и осуждают Россию", – говорится в сообщении.

Что предшествовало

В ночь на 31 июля российская армия массированно атаковала Киев ракетами и дронами, больше всего пострадали Святошинский и Соломенский районы. Удары пришлись на жилые кварталы, под прицелом врага оказались многоэтажные дома. Известно о более 30 погибших и более 100 пострадавших.

Напомним, пятница, 1 августа, объявлена в Киеве и Киевской области днем траура по жертвам российского массированного обстрела.

Как сообщал OBOZ.UA, по информации главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, ВСУ в течение июля 2025 отминусовали более 33 тис. российских военнослужащих. Речь идет как о ликвидации, так и о ранении захватчиков. Генерал поблагодарил защитников и защитниц за профессиональную и мужественную боевую работу

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